Η ώρα και το κανάλι του Λεβαδειακός-Κηφισιά και οι υπόλοιπες «μάχες» στην Ευρώπη

Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Super League πέφτει απόψε, Δευτέρα 25 Αυγούστου, με μια αναμέτρηση στο πρόγραμμα.



Ο Λεβαδειακός, μετά την πρόκριση επί του Μακεδονικού στο Κύπελλο Ελλάδας, φιλοξενεί στη Βοιωτία τη νεοφώτιστη Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο.



Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports 2HD.

Πού θα δείτε τη Σεβίλλη του Αλμέιδα, την Ίντερ και τη Λίβερπουλ

Η δράση έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον στους απανταχού φιλάθλους.

Από το σημερινό πρόγραμμα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των μεγάλων ομάδων.

Στην Αγγλία, η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ έχει δύσκολο έργο καθώς δοκιμάζεται στην έδρα της πολύ δυνατής Νιουκάστλ, σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Στην Ιταλία, η Ίντερ θέλει πρεμιέρα με νίκη στη Serie A και φιλοξενεί στο «Μεάτσα» την Τορίνο, σε έναν αγώνα που θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport2HD.

Tέλος, στην Ισπανία, η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα θέλει να αφήσει πίσω την ήττα από την Μπιλμπάο και υποδέχεται στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» την Χετάφε. Σέντρα στις 22:30, τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports2 HD.

