Η πράσινη στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων: από την ανάγκη στην ευκαιρία

Η συζήτηση αυτή αφορά τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια. Σε έναν κόσμο που κινείται ταχύτατα προς την ενεργειακή μετάβαση, η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο. Όχι γιατί το επιβάλλουν οι κανονισμοί, αλλά γιατί το απαιτεί η ίδια η πραγματικότητα.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα, μετά από μια δεκαετία κρίσεων και προκλήσεων, βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία. Η μετάβαση σε ένα οικονομικό μοντέλο χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κυκλικής αξιοποίησης πόρων, δεν είναι μόνο θέμα περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά θέμα επιβίωσης και εξέλιξης. Οι αγορές, οι πελάτες και οι επενδυτές επιλέγουν πλέον με βάση την περιβαλλοντική απόδοση και τη διαφάνεια. Η πράσινη στρατηγική μετατρέπεται σε κεφάλαιο εμπιστοσύνης που καθορίζει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις διεθνείς συνεργασίες και στην ίδια την αγορά.

Η στροφή αυτή έχει αρχίσει να αποτυπώνεται σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η βιομηχανία αλουμινίου και μετάλλου επενδύει σε τεχνολογίες ανακύκλωσης και μείωσης εκπομπών· ο ενεργειακός τομέας στρέφεται στις ΑΠΕ και στην αποθήκευση ενέργειας· οι μεταφορές και η ναυτιλία αναζητούν νέες λύσεις καυσίμων· η αγροδιατροφή εισάγει πρότυπα βιώσιμης παραγωγής.

Αυτό που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν «μελλοντικό σχέδιο», σήμερα αποτελεί αντικείμενο καθημερινής εταιρικής στρατηγικής. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αρχίζουν να κατανοούν ότι το «πράσινο» δεν είναι κόστος, αλλά επένδυση στην ανθεκτικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), τα προγράμματα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και οι νέες απαιτήσεις ESG (Environmental, Social, Governance) λειτουργούν ως καταλύτες αυτής της αλλαγής. Προσφέρουν ευκαιρίες, αλλά και πιέσεις. Οι εταιρείες που θα καθυστερήσουν να προσαρμοστούν, κινδυνεύουν να αποκλειστούν από δίκτυα συνεργασιών, να χάσουν πελάτες και πρόσβαση σε κεφάλαια.

Αντίθετα, όσες κινηθούν έγκαιρα προς τη βιώσιμη παραγωγή και την ενεργειακή αυτάρκεια, θα αποκτήσουν προβάδισμα στρατηγικού χαρακτήρα.

Πράσινη ανάπτυξη όμως δεν σημαίνει μόνο «καθαρή ενέργεια». Σημαίνει επανεξέταση του ίδιου του επιχειρηματικού μοντέλου: από τη χρήση πρώτων υλών έως τον κύκλο ζωής του προϊόντος και τη διαχείριση των αποβλήτων. Σημαίνει συνεργασίες, τεχνολογική καινοτομία, εκπαίδευση προσωπικού, επένδυση στην έρευνα και στη γνώση.

Και κυρίως, σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας. Για να είναι πραγματικά πράσινη, μια επιχείρηση πρέπει να συνδέει την ανάπτυξή της με την πρόοδο της κοινωνίας — να λειτουργεί με διαφάνεια, σεβασμό και λογοδοσία.

Στην Ελλάδα, η ανάγκη αυτής της μετάβασης είναι ακόμη πιο επιτακτική. Η χώρα διαθέτει μοναδικά φυσικά πλεονεκτήματα — ήλιο, άνεμο, θάλασσα, γη — και ένα σημαντικό παραγωγικό δυναμικό που μπορεί να μετασχηματιστεί. Η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να γίνει η νέα εξαγώγιμη ταυτότητα της ελληνικής οικονομίας, το στοιχείο που θα διαφοροποιήσει τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

Ήδη, ελληνικές επιχειρήσεις αναδεικνύονται σε πρωτοπόρους της βιωσιμότητας, αποδεικνύοντας ότι η υπευθυνότητα δεν περιορίζει την ανάπτυξη — την ενισχύει. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, μειώνει τα λειτουργικά κόστη, βελτιώνει την εταιρική φήμη και ανοίγει δρόμους σε νέες αγορές.

Η πράσινη μετάβαση, επομένως, δεν είναι κάτι που θα έρθει απ’ έξω· είναι μια εσωτερική επιλογή προόδου. Όσο πιο γρήγορα οι ελληνικές επιχειρήσεις την υιοθετήσουν, τόσο πιο σταθερά θα στηρίξουν την πορεία τους σε ένα μέλλον που ήδη γράφεται.

Η οικονομία του αύριο θα είναι βιώσιμη, ψηφιακή και κυκλική — και μόνο όσοι επενδύσουν έγκαιρα στη σύζευξη αυτών των αξιών θα έχουν θέση σε αυτήν.

Η πράσινη ανάπτυξη, τελικά, δεν είναι απλώς περιβαλλοντικός στόχος· είναι ο νέος πυλώνας της ελληνικής επιχειρηματικής εξέλιξης. Μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να είναι ταυτόχρονα παραγωγική, δίκαιη και σε αρμονία με τον πλανήτη. Κι αυτό, περισσότερο από κάθε άλλο οικονομικό αφήγημα, είναι το στοίχημα της εποχής μας.