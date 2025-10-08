Η Samsung OLED 4K S95F 2025 έλαβε πιστοποίηση «Real Black» από τη VDE για την ποιότητα εικόνας της

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι η OLED 4K S95F τηλεόραση του 2025 έχει επίσημα πιστοποιηθεί ως οθόνη «Real Black» από τον οργανισμό Verband der Elektrotechnik (VDE), έναν κορυφαίο φορέα πιστοποίησης ηλεκτροτεχνικής μηχανικής στη Γερμανία. Με την επίτευξη των απαιτούμενων προδιαγραφών για να θεωρηθεί πραγματικά Real Black, η Samsung επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία OLED της στη συγκεκριμένη σειρά προσφέρει αυθεντική εμπειρία παρακολούθησης με αληθινό μαύρο χρώμα.

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη OLED οθόνη προσφέρει καθαρές, χωρίς αντανακλάσεις εικόνες με σχεδόν τέλειο μαύρο, μετρημένο κάτω από 0,005 nits σε σκοτεινά περιβάλλοντα, καθώς και ακρίβεια στο μαύρο σε φωτεινά δωμάτια και ακόμη και υπό άμεσο ηλιακό φως. Το αποτέλεσμα είναι κρυστάλλινη εικόνα με πλούσιο, βαθύ μαύρο χρώμα.

«Η πιστοποίηση Real Black από τη VDE αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας να οδηγήσουμε την τεχνολογία OLED σε νέα επίπεδα», δήλωσε ο Hoon Seol, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Τμήματος CE στη Samsung Electronics Γερμανίας. «Ανυπομονούμε να προσφέρουμε σε περισσότερους καταναλωτές την ευκαιρία να απολαύσουν παγκόσμιας κλάσης ποιότητα εικόνας με βαθύ μαύρο και καθαρότητα χρωμάτων».

«Η πιστοποίηση Real Black της VDE απονέμεται μόνο σε οθόνες που ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές μας αξιολογήσεις», δήλωσε ο Ansgar Hinz, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της VDE. «Η συγκεκριμένη OLED οθόνη της Samsung ξεχώρισε για την ικανότητά της να διατηρεί πλούσιο και ακριβές μαύρο χρώμα σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φωτισμού — από ένα βραδινό home cinema έως και την παρακολούθηση σε ένα φωτεινό σαλόνι. Αυτό το επίτευγμα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για σταθερή ποιότητα εικόνας σε πραγματικές συνθήκες».

Συμμόρφωση με τα πρότυπα για την πιστοποίηση Real Black

Η σειρά OLED 4K S95F 2025 τηλεοράσεων είναι εξοπλισμένη με την προηγμένη τεχνολογία Glare-Free 2.0 της Samsung. Η πιστοποίηση της VDE επιβεβαιώνει την απόδοση της τεχνολογίας της Samsung, η οποία διατηρεί το βάθος και τις λεπτομέρειες των επιπέδων μαύρου της οθόνης OLED μειώνοντας τις αντανακλάσεις.

Για να λάβει την πιστοποίηση, η σειρά OLED S95F 4Κ 2025 της Samsung αξιολογήθηκε ως προς το πόσο «πραγματικά μαύρη» εμφανίζεται η οθόνη σε διάφορες συνθήκες παρακολούθησης, με την απόδοση να εξετάζεται σε τρεις αυστηρές δοκιμές:

Επίδραση περιβάλλοντος φωτισμού σε φωτεινά δωμάτια : Αξιολογήθηκε ο βαθμός απόσπασης της προσοχής που προκαλούν οι αντανακλάσεις φωτός στους θεατές κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης.

: Αξιολογήθηκε ο βαθμός απόσπασης της προσοχής που προκαλούν οι αντανακλάσεις φωτός στους θεατές κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης. Επίπεδα μαύρου σε σκοτεινά περιβάλλοντα : Σε δοκιμή σκοτεινού δωματίου, μετρήθηκε η απόδοση του μαύρου, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληροί το όριο των 0,005 nits ή λιγότερο.

: Σε δοκιμή σκοτεινού δωματίου, μετρήθηκε η απόδοση του μαύρου, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληροί το όριο των 0,005 nits ή λιγότερο. Επίπεδο γυαλάδας της οθόνης: Μετρήθηκαν οι αντανακλάσεις της επιφάνειας της οθόνης για να διαπιστωθεί ο βαθμός αντανάκλασης της τεχνολογίας Glare-Free της Samsung.

Εντυπωσιακά χρώματα για gaming και ψυχαγωγία

Η σειρά OLED, με πιστοποίηση «Real Black», προσφέρει εντυπωσιακή καθαρότητα χρωμάτων και αντίθεση, είτε σε παιχνίδια με γρήγορη εναλλαγή πλάνων είτε στην παρακολούθηση ταινιών. Η τεχνολογία OLED Glare-Free ενισχύει αυτή την εμπειρία, διατηρώντας πλούσια χρώματα και βαθύ μαύρο χρώμα, ώστε οι θεατές να απολαμβάνουν ρεαλιστικές εικόνες.