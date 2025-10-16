Η SEC Newgate εισέρχεται στην Ουκρανία, εγκαινιάζοντας την παρουσία της με γραφείo στο Κίεβο

Ο διεθνής Όμιλος στρατηγικής επικοινωνίας, έρευνας και advocacy SEC Newgate ανακοινώνει την ίδρυση της SEC Newgate Ουκρανίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου για γεωγραφική ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και εστίαση σε παγκόσμια θέματα Corporate Affairs.

Η συγκεκριμένη επέκταση ενισχύει περαιτέρω το σημαντικό ευρωπαϊκό αποτύπωμα της SEC Newgate και ειδικότερα την επιχειρηματική της παρουσία στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (Eastern EMEA) προσφέροντας, ταυτόχρονα, πρόσβαση και γνώση σε τοπικό επίπεδο για μια αγορά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, διεθνώς.

Η SEC Newgate Ουκρανίας θα υποστηρίζει ξένες εταιρείες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία που διερευνούν και επιδιώκουν πρόσβαση στην ουκρανική αγορά, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής. Θα παρέχει υπηρεσίες που θα επικεντρώνονται σε corporate affairs, στη διαχείριση κρίσεων, στις σχέσεις πελατών με θεσμικούς φορείς (Business to Government) και με άλλες επιχειρήσεις (Business to Business), καθώς και στη διαχείριση σχέσεων με stakeholders.

Παράλληλα, θα διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης που έχουν τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η γεωργία, η πληροφορική, η ανάπτυξη λογισμικού στον τομέα της υγείας, η ιατρική τεχνολογία και η άμυνα. Επιπλέον, η SEC Newgate Ουκρανίας θα διαθέτει την ευελιξία να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της, ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες της αγοράς, καθώς η χώρα εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Η SEC Newgate αποτελεί μέτοχο πλειοψηφίας, κατέχοντας το 51% της νέας εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 49% ανήκει ισομερώς σε δύο τοπικούς επιχειρηματίες με βαθιά εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, το advocacy και τη στρατηγική επικοινωνία.

Ο Fiorenzo Tagliabue, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου SEC Newgate, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που επεκτείνουμε την παγκόσμια παρουσία μας στην Ουκρανία. Θέλουμε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου μέλλοντος ειρήνης και ευημερίας για τη χώρα. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όλες τις εταιρείες και τους οργανισμούς που επιθυμούν να συμβάλουν στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων, εταιρικής επικοινωνίας και advocacy. Και κατέληξε: «Οι ισχυρές ευρωπαϊκές μας ρίζες, μας ωθούν σε αυτή τη νέα προσπάθεια να υποστηρίξουμε τη μετάβαση της Ουκρανίας προς τη φυσική της ήπειρο, στην οποία ανήκει.»

Ο Γιάννης Ολύμπιος, Πρόεδρος του Ομίλου της V+O, ανέφερε σχετικά: «Η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα θα αποτελέσει στρατηγικό εταίρο για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της ουκρανικής οικονομίας. Ο μετασχηματισμός της Ουκρανίας απαιτεί διάλογο που θα βασίζεται στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ανθεκτικότητα. Εκτιμώ ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει στρατηγική πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά για τις ουκρανικές επιχειρήσεις, σε τομείς όπως οι κατασκευές, η ενέργεια, ο εκσυγχρονισμός των δικτύων και η ναυτιλιακή εφοδιαστική αλυσίδα. Μαζί με την εξαιρετική και βαθιά καταρτισμένη ομάδα των συναδέλφων μας στη SEC Newgate Ουκρανίας στόχος μας είναι να βοηθήσουμε οργανισμούς και επιχειρήσεις να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα με διαφάνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία.»

Ο Artem Bidenko, Senior Advisor και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της SEC Newgate Ουκρανίας, δήλωσε: «Η Ουκρανία είναι σήμερα ένας τόπος ευκαιριών και δράσης. Οι διεθνείς εταιρείες χρειάζονται ήδη υποστήριξη σε θέματα public affairs, κατανόησης του ουκρανικού περιβάλλοντος και ανάπτυξης σχέσεων με τους τοπικούς stakeholders». Και συνέχισε: «Οι ουκρανικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν, επίσης, συνεργασίες στο εξωτερικό και διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Με την παγκόσμια τεχνογνωσία της SEC Newgate και τη δική μας τοπική γνώση, παρέχουμε την πλατφόρμα που καθιστά αυτές τις συνδέσεις αποτελεσματικές, σήμερα και στο μέλλον.»