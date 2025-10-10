Η Σελήνη επηρεάζει την περίοδο των γυναικών, λέει μελέτη

Η ιδέα ότι ο κύκλος της περιόδου συνδέεται με τις φάσεις της Σελήνης ακούγεται περισσότερο σαν λαϊκή δοξασία παρά σαν επιστημονικό γεγονός. Κι όμως, νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο έγκυρο Science Advances υποστηρίζει ότι κάποτε αυτή η σύνδεση ήταν πραγματική, αλλά χάθηκε με την εξάπλωση του τεχνητού φωτισμού, ιδίως μετά την εμφάνιση των LED λαμπτήρων και των φωτεινών οθονών.

Τα δεδομένα που συνέλεξαν οι ερευνητές

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από 176 γυναίκες που ζούσαν στο βόρειο ημισφαίριο και δεν χρησιμοποιούσαν αντισυλληπτικά χάπια. Καθεμία είχε καταγράψει για χρόνια την ημερομηνία έναρξης της περιόδου της — κάποιες για δύο χρόνια, άλλες για πάνω από τρεις δεκαετίες. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά συγκρίθηκαν με τις φάσεις της Σελήνης και τη θέση της σε σχέση με τη Γη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πριν από το 2010, όταν η χρήση LED και smartphone ήταν περιορισμένη, οι κύκλοι αρκετών γυναικών φαίνεται πως «ευθυγραμμίζονταν» με την πανσέληνο. Μετά το 2010, όμως, αυτή η συγχρονία εξαφανίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, γεγονός που οι ερευνητές αποδίδουν στην αυξημένη έκθεση στο τεχνητό φως τη νύχτα.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη…

Η ομάδα των επιστημόνων παρατήρησε ακόμη ότι η σύμπτωση αυτή εμφανιζόταν πιο έντονα τον Ιανουάριο, όταν η Γη βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο. Υπέθεσαν λοιπόν ότι ίσως να υπάρχει κάποια λεπτή επίδραση από τη βαρυτική αλληλεπίδραση Ήλιου, Γης και Σελήνης — αν και αυτό το ενδεχόμενο μοιάζει περισσότερο θεωρητικό παρά αποδεδειγμένο.

Οι επικεφαλής της μελέτης παραδέχονται ότι η έρευνα δείχνει μόνο μια συσχέτιση και όχι αιτιώδη σχέση. Με απλά λόγια, δεν γνωρίζουμε αν το φως ή η Σελήνη προκαλούν πράγματι μεταβολές στον κύκλο ή αν πρόκειται για απλή σύμπτωση.

Επιπλέον, η αξιοπιστία της έρευνας περιορίζεται από τον μικρό αριθμό συμμετεχουσών και το γεγονός ότι οι ημερομηνίες καταγράφηκαν από τις ίδιες τις γυναίκες. Είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς να σημειώσει την ακριβή μέρα έναρξης, ενώ δεν λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η υγεία ή η διατροφή, που επηρεάζουν σημαντικά τον κύκλο.

Τι λένε οι σκεπτικιστές

Από την πλευρά των φυσικών επιστημών, πολλοί αστροφυσικοί αντιμετωπίζουν τη θεωρία με σκεπτικισμό. Ο καθηγητής Jonti Horner από το Πανεπιστήμιο Southern Queensland εξηγεί ότι οι μεταβολές στη βαρυτική έλξη της Σελήνης κατά τη διάρκεια του έτους είναι εξαιρετικά μικρές για να επηρεάσουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Αν πράγματι υπήρχε τέτοια επίδραση, θα φαινόταν και σε άλλους μήνες, όχι μόνο τον Ιανουάριο.

Ακόμη και η ίδια η Helfrich-Förster αναγνωρίζει ότι «δεν είναι καθόλου σαφές πώς ένα τέτοιο «σεληνιακό ρολόι» θα μπορούσε να συγχρονιστεί με τόσο μικρές μεταβολές στη βαρύτητα». Για να αποδειχθεί οριστικά η ύπαρξη ή μη αυτής της σχέσης, θα χρειάζονταν πειράματα με αυστηρό έλεγχο των συνθηκών, ίσως ακόμα και με συμμετέχουσες που θα ζούσαν για εβδομάδες χωρίς φυσικό ή τεχνητό φως.