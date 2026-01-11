Η Suzuki ανακοινώνει τις τιμές του e Vitara

Οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες να υπολογίζονται τον προσεχή Μάρτιο με τιμή για την δικήνητη έκδοση των 144 ίππων να ξεκινά από τα 29.670 ευρώ

High-Tech & Adventure

Το e Vitara συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική ενός ηλεκτρικού οχήματος με τη στιβαρότητα ενός SUV, με έμφαση στην πολυμορφικότητα και την οδηγική απόλαυση. Το αμάξωμα ξεχωρίζει με μεγάλους τροχούς και δυναμικές αναλογίες, ενώ στο εσωτερικό οι ψηφιακές οθόνες και η εργονομική διάταξη της κονσόλας δημιουργούν αίσθηση τεχνολογίας και περιπέτειας.

Ηλεκτρικό σύστημα και τετρακίνηση

Το e Vitara βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, σχεδιασμένη ειδικά για ηλεκτρικά μοντέλα, προσφέροντας χαμηλό βάρος, ασφάλεια μπαταρίας και ευρύχωρο εσωτερικό. Το σύστημα ενσωματώνει τον eAxle και μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), εξασφαλίζοντας σβέλτες επιταχύνσεις, και αξιοπιστία.

Η τετρακίνηση AllGrip-e με δύο ανεξάρτητα eAxles προσφέρει ακριβή έλεγχο και αυξημένη πρόσφυση σε δύσβατα εδάφη, με ειδική λειτουργία Trail.

Αυτονομία και οδηγική εμπειρία

Το e Vitara προσφέρεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD και 4WD, με αυτονομία που φτάνει τα 426 χλμ. (WLTP). Η επιτάχυνση είναι άμεση και γραμμική, χαρακτηριστική ενός σύγχρονου ηλεκτρικού SUV, ενώ η τετρακίνητη έκδοση προσφέρει επιπλέον ισχύ και έλεγχο σε off-road συνθήκες. Το σύστημα θερμικής διαχείρισης και η στάνταρ αντλία θερμότητας εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη απόδοση της μπαταρίας και του κλιματισμού σε κάθε συνθήκη.

Συνδεσιμότητα και έξυπνες λειτουργίες.

Με το Suzuki Connect, η καθημερινή χρήση γίνεται πιο εύκολη και πρακτική, χάρη σε νέες λειτουργίες όπως εντοπισμός οχήματος, διαχείριση φόρτισης, απομακρυσμένο κλιματισμό, προγραμματισμό διαδρομής και πληροφορίες μπαταρίας.

Εκδόσεις και εξοπλισμός

Δύο εκδόσεις

Το e Vitara διατίθεται στις εκδόσεις GL και GLX. Η έκδοση GL περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό όπως High Beam Assist, κάμερα οπισθοπορείας, λειτουργία one-pedal drive, σύστημα πλοήγησης, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα προειδοποίησης έκτακτης πέδησης, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων και θύρες USB εμπρός/πίσω.

Η έκδοση GLX προσθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως Adaptive High Beam Assist, κάμερα 360°, γυάλινη πανοραμική οροφή με σκίαστρο, επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου και κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων.

Οι τιμές εκκινούν από 29.670€ για το 2WD GL 49 kWh και φτάνουν τα 38.670€ για το κορυφαίο 4WD GLX 61 kWh, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος.

Τιμοκατάλογος e Vitara

Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν το όφελος από την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος αξίας 1.000 ευρώ – Δεν περιλαμβάνουν πιθανό όφελος από κρατική επιδότηση,

• e Vitara 2WD GL 49 kWh 144 PS: €29.670

• e Vitara 2WD GL 61 kWh 174 PS: €32.670

• e Vitara 2WD GLX 61 kWh 174 PS: €35.670

• e Vitara 4WD GL 61 kWh 184 PS: €35.670

• e Vitara 4WD GLX 61 kWh 184 PS: €38.670

Εγγύηση έως 10 ετών

Το νέο e Vitara συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+, καθώς και 12 χρόνια εγγύηση αμαξώματος και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση της μπαταρίας είναι 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.

Τα πρώτα οχήματα είναι ήδη διαθέσιμα προς επίδειξη σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης του δικτύου Suzuki στην Ελλάδα, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 3499940.

