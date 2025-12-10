1η Πανελλήνια παρουσίαση για το Suzuki με το ολοκαίνουργιο e VITARA

Η Suzuki γυρίζει σελίδα και παρουσιάζει το e VITARA, το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που μπαίνει δυναμικά στη μαζική παραγωγή. Το ηλεκτρικό SUV ήδη έχει τραβήξει την προσοχή σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές όπως η Γερμανία και η Γαλλία, όπου η παρουσία της εταιρείας ενισχύεται συνεχώς χάρη στη σταθερή αξιοπιστία και τον εξαιρετικό λόγο αξίας. Με θέμα “Emotional Versatile Cruiser”, το e VITARA αποτυπώνει την προσπάθεια της Suzuki να συνδυάσει την τεχνολογική πρωτοπορία με τον χαρακτήρα ενός ευέλικτου και καθημερινού SUV.

Νέα φιλοσοφία

Η εξωτερική του εμφάνιση ακολουθεί τη φιλοσοφία “High-Tech & Adventure”, ένα μείγμα που φέρνει ισορροπία ανάμεσα σε high-tech λεπτομέρειες και μια στιβαρή, περιπετειώδη αισθητική. Το μακρύ μεταξόνιο και οι μεγαλύτερης διαμέτρου τροχοί χαρίζουν στο αμάξωμα μια πιο δυναμική παρουσία στον δρόμο, ενώ η καμπίνα υποδέχεται τον οδηγό με ένα σύγχρονο περιβάλλον που αποπνέει αίσθηση ελευθερίας. Η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, η κεντρική κονσόλα και τα πάνελ των θυρών συνεχίζουν το ίδιο ύφος, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έτοιμη για εξερεύνηση.

Το ηλεκτρικό σύστημα στο κέντρο

Στην καρδιά του e VITARA συναντάμε ένα αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα BEV που βασίζεται στον υψηλής απόδοσης eAxle και στις ασφαλείς μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου.

Η επιλογή αυτών των μπαταριών έχει ήδη σχολιαστεί θετικά σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Σουηδία, όπου οι καταναλωτές δίνουν έμφαση στη μακροχρόνια αντοχή και την αξιοπιστία. Οι επιταχύνσεις του οχήματος, τόσο από στάση όσο και εν κινήσει, ενισχύουν την αίσθηση ότι το e VITARA πατάει γερά στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Το ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης “ALLGRIP-e” αξιοποιεί την εμπειρία δεκαετιών της Suzuki. Τα δύο ανεξάρτητα eAxles εμπρός και πίσω προσθέτουν ακρίβεια και άμεση απόκριση, ενώ η λειτουργία Trail προσφέρει σιγουριά σε δύσκολες επιφάνειες, κάνοντας το όχημα πιο φιλικό σε εξορμήσεις πέρα από την άσφαλτο. Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα “HEARTECT-e”, εξελιγμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα, συμβάλλει στη μείωση του βάρους, την ενίσχυση της δομικής ασφάλειας και τη μέγιστη εκμετάλλευση της μπαταρίας.

Δύο μπαταρίες,κίνηση εμπρός, τετρακίνηση, δύο τιμές αυτονομίας

Όσον αφορά την αυτονομία, το e VITARA προσφέρει τρεις επιλογές για να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. Η έκδοση 49 kWh με κίνηση στους εμπρός τροχούς φτάνει τα 344 χιλιόμετρα, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία των 61 kWh προσφέρει έως 426 χιλιόμετρα στην έκδοση 2WD και 395 χιλιόμετρα στην τετρακίνητη 4WD. Αυτά τα νούμερα τοποθετούν το μοντέλο ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή αγορά, δίνοντας στους οδηγούς την άνεση να κινούνται χωρίς άγχος και με ζωντανές επιταχύνσεις που θυμίζουν τα κορυφαία EV της κατηγορίας.

Η Suzuki ενίσχυσε και τις ψηφιακές λειτουργίες με το SUZUKI CONNECT, προσθέτοντας δυνατότητες όπως προγραμματισμό φόρτισης, απομακρυσμένο έλεγχο κλιματισμού και πλήρη εικόνα για την κατάσταση της μπαταρίας. Σε πολλές αγορές, αυτές οι υπηρεσίες θεωρούνται ήδη βασικό εργαλείο για έναν σύγχρονο οδηγό που θέλει να παρακολουθεί το όχημά του από απόσταση.

Δύο εκδόσεις. Στην Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2026

Το e VITARA διατίθεται σε δύο εκδόσεις, GL και GLX. Η GL διαθέτει ήδη πλούσιο εξοπλισμό, ενώ η GLX προσθέτει πανοραμική γυάλινη οροφή, κάμερα 360°, επαγωγική φόρτιση και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού. Έτσι, το μοντέλο απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν ευέλικτο ηλεκτρικό σύντροφο για καθημερινή χρήση, αλλά και σε εκείνους που θέλουν μια πιο premium εμπειρία.