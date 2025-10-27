Suzuki Leasing – Ο νέος τρόπος να αποκτήσεις Suzuki

Με το μήνυμα «Leasing στα Μέτρα σου», η Suzuki εισάγει μια νέα εποχή στη μίσθωση αυτοκινήτου, προσφέροντας τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να καθορίσει ο ίδιος το μηνιαίο μίσθωμα, επιλέγοντας τα χιλιόμετρα, την προκαταβολή και τη διάρκεια της μίσθωσης του οχήματος.

Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία γίνεται απλή, διαφανής και πλήρως προσαρμοσμένη στις οικονομικές δυνατότητες και τον τρόπο ζωής του κάθε πελάτη.

Το Suzuki Leasing καθιστά την απόκτηση ενός νέου Suzuki πιο εύκολη από ποτέ, καθώς το σταθερό μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει το σύνολο των βασικών εξόδων που συνήθως επιβαρύνουν τον οδηγό.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

1. Η τακτική συντήρηση και οι επισκευές σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία Suzuki.

2. Η μικτή ασφάλεια και η οδική βοήθεια.

3. Τα τέλη κυκλοφορίας.

4. Η αλλαγή ελαστικών ανά 40.000 χιλιόμετρα.

5. Η παροχή οχήματος αντικατάστασης σε περίπτωση επισκευής.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε οδηγός γνωρίζει εξαρχής το συνολικό κόστος χρήσης, χωρίς απρόβλεπτες χρεώσεις. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία Suzuki, με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και από εξειδικευμένους και άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αξιοπιστία και ασφάλεια του οχήματος.

Παράλληλα, η προγραμματισμένη αλλαγή ελαστικών διασφαλίζει την κορυφαία οδική συμπεριφορά του οχήματος, ενώ η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και η 24ωρη οδική βοήθεια προσφέρουν απόλυτη σιγουριά και ηρεμία σε κάθε διαδρομή. Σε περίπτωση επισκευής, ο κάτοχος του αυτοκινήτου λαμβάνει όχημα αντικατάστασης εντός 24 ωρών, διατηρώντας απρόσκοπτα την καθημερινότητά του στις μετακινήσεις.

Το πρόγραμμα Suzuki Leasing απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση κινητικότητας που συνδυάζει οικονομία, ευελιξία και ευκολία. Η διαδικασία ενημέρωσης του κοινού είναι πλήρως ψηφιακή. O ενδιαφερόμενος διαμορφώνει online το Suzuki της επιλογής του, συμπληρώνει την αίτηση και λαμβάνει την προσφορά του μέσα σε λίγα λεπτά. Στο τέλος της μίσθωσης, έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει το όχημα, να ανανεώσει το συμβόλαιο με καινούργιο Suzuki ή να εξαγοράσει αυτό που ήδη οδηγεί.

Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα Swift, Vitara, S-Cross και ACross, ώστε κάθε οδηγός να βρει το υβριδικό μοντέλο, τον κινητήρα και τον εξοπλισμό που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες του.

Με το Suzuki Leasing, η Suzuki φέρνει μια νέα, σύγχρονη προσέγγιση στην εμπειρία απόκτησης αυτοκινήτου, συνδυάζοντας την τεχνολογική υπεροχή των οχημάτων της με την απλότητα και την προβλεψιμότητα του leasing.