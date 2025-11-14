Νέα μονάδα η Suzuki Sfakianakis στο Γέρακα

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 14:00, η Suzuki Sfakianakis στο Γέρακα, Λεωφόρος Μαραθώνος 67 γίνεται το επίκεντρο της δράσης με ένα μοναδικό Opening Event σε συνεργασία με τον Love Radio 97.5, και τους αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Δημήτρη Ψεματίκα και Ιωάννα Τσέλιγκα να ανεβάζουν τη διάθεση.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να:

• Ανακαλύψουν από κοντά την γκάμα υβριδικών μοντέλων της Suzuki, που συνδυάζουν επιδόσεις και οικονομία.

• Κάνουν test drive στα δημοφιλή Swift, Vitara & S-Cross.

• Απολαύσουν το ζωντανό μουσικό event με πολλές εκπλήξεις, διαδραστικά happenings και δώρα.

• Γνωρίσουν τον σύγχρονο χώρο και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες sales & after sales της νέας κάθετης μονάδας Suzuki Sfakianakis.

Ένα test drive… με προορισμό την απόδραση

Από τις 17 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, αλλά και την ημέρα του live, όσοι πραγματοποιήσουν test drive σε ένα από τα μοντέλα της Suzuki στη νέα κάθετη μονάδα του Γέρακα, μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για ένα 3ήμερο ταξίδι στο μαγευτικό Καρπενήσι, με διαμονή στο πολυτελές Evora Luxury Suites και – φυσικά – με το αγαπημένο τους Suzuki Hybrid μοντέλο.