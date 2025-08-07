Η συγκινητική στιγμή που καρκινοπαθής λέει στον γιο του ότι κέρδισε 1 εκατομμύριο - «Πάμε Ελλάδα»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας με έναν καρκινοπαθή πατέρα από την πόλη Άτλμπορο του Νόρφολκ να ανακοινώνει στον γιο του ότι κέρδισαν τη λοταρία του περασμένου Ιουλίου και έγιναν εκατομμυριούχοι.

Στο συγκλονιστικό ολίγόλεπτο βίντεο, ο 51χρονος Πολ Χάρβεϊ περιμένει τον γιο του στην κουζίνα και έχει στήσει το κινητό σε σημείο όπου θα μπορεί να καταγράψει την αντίδραση μετά τα χαρμόσυνα νέα.

«Πόσους εκατομμυριούχους γνωρίζεις;» ρώτησε ο 51χρονος τον γιο του. Ο έφηβος, τα στοιχεία του οποίου ο πατέρας κρατάει μυστικά, απάντησε «Μηδέν, δεν γνωρίζω κανέναν». Τότε ο Χάρβεϊ του λέει «Τώρα ξέρεις έναν» με το νεαρό αγόρι να καταλαβαίνει γρήγορα ακριβώς τι εννοούσε ο μπαμπάς του, αναφωνώντας: «Αστειεύεσαι, λες ψέματα». Τότε ο 51χρονος του λέει «Σου ορκίζομαι στη ζωή μου. Κερδίσαμε ένα εκατομμύριο λίρες» και στη συνέχεια και οι δυο αρχίζουν να κλαίνε και να χοροπηδάνε από ευτυχία.

Στην πρώτη του συνέντευξη, ο πατέρας δυο έφηβων αγοριών που τα μεγαλώνει μόνος του αποκάλυψε ότι ένιωσε «έναν τεράστιο κόμπο στο λαιμό» καθώς άρχισε να λέει στον γιο του τα χαρμόσυνα νέα. «Ήθελα να το πω στα παιδιά αυτοπροσώπως» συνεχίζει.

Οι διακο πές στην Ελλάδα και τα σχέδια για το μέλλον

Ο κ. Χάρβεϊ έχει μεγάλα όνειρα για το ποσό που όπως σημειώνει θα αλλάξει τη ζωή του, και κυρίως θα του επιτρέψει πάρει την οικογένεια μαζί στις πρώτες τους κοινές διακοπές στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα.

Εξήγησε γιατί επέλεξε την Ελλάδα. «Μιλώ άπταιστα ελληνικά και ανυπομονώ να το δείξω στα παιδιά. Έζησα στην Κύπρο για 12 χρόνια όταν ήμουν νεότερος. Θα ήθελα πολύ να επιστρέψω μια μέρα, αλλά προς το παρόν είναι διακοπές στην Ελλάδα για μένα και τα παιδιά».

Στα άμεσα σχεδιά του, όπως αποκάλυψε, είναι να μετακομίσουν σε ένα μεγαλύτερο σπίτι όπου ο καθένας θα έχει το δικό του δωμάτιο. «Κοιμάμαι στο σαλόνι γιατί δεν υπάρχει χώρος». Παράλληλα, επιθυμεί επίσης να αγοράσει ένα Fiat 500 για να εξασκηθεί η κόρη του στην οδήγηση, καθώς έχει προγραμματίσει τις εξετάσεις της αργότερα φέτος.

Σχεδιάζει επίσης να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να βοηθήσει τα παιδιά του καθώς πλησιάζουν στο τέλος της πλήρους φοίτησής τους. «Είμαι τόσο περήφανος για όσα έχουν καταφέρει τα παιδιά στη ζωή τους», σημείωσε συγκινημένος.

