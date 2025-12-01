Η συσκευή που πρέπει πάντα να βγάζεις από την πρίζα όταν βρέχει καταρρακτωδώς

Υπάρχει μία συσκευή στο σπίτι που κινδυνεύει περισσότερο από όλες σε έντονα καιρικά φαινόμενα: η τηλεόραση. Οι κεραυνοί και οι απότομες μεταβολές στην τάση του ρεύματος μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή –και συχνά πανάκριβη– ζημιά, ακόμη κι αν το χτύπημα δεν γίνει κοντά στο σπίτι σου. Οι βλάβες πλήττουν συνήθως τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές πλακέτες, με αποτέλεσμα η συσκευή να καθίσταται ασύμφορη για επισκευή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τηλεοράσεις, μαζί με τα μόντεμ και τους αποκωδικοποιητές, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των συσκευών που καταστρέφονται πιο συχνά κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Δες τι μπορείς να κάνεις για να προστατεύσεις τις συσκευές σου και ποιες απλές κινήσεις μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο ζημιών.