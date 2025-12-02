Γιατί πρέπει να αποφεύγεις τον αερισμό του σπιτιού τον χειμώνα από τις 8 έως τις 10 το πρωί

Παρότι ο αερισμός θεωρείται απαραίτητος, δεν είναι ιδανικό να ανοίγεις τα παράθυρα μεταξύ 8:00 και 10:00 το πρωί όταν επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η συμβουλή αυτή μπορεί αρχικά να ακούγεται παράξενη, όμως στηρίζεται σε παράγοντες που αφορούν το κρύο περιβάλλον, τα υψηλότερα επίπεδα εξωτερικής ρύπανσης και την προσπάθεια για καλύτερη ενεργειακή απόδοση του σπιτιού.

Δες πότε και πώς να αερίζεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα.