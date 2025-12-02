LIFE Σας είναι χρήσιμα

Γιατί πρέπει να αποφεύγεις τον αερισμό του σπιτιού τον χειμώνα από τις 8 έως τις 10 το πρωί

Τους χειμερινούς μήνες, η καλή ποιότητα αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού είναι κρίσιμη για την υγεία και την καθημερινή άνεση.

Παρότι ο αερισμός θεωρείται απαραίτητος, δεν είναι ιδανικό να ανοίγεις τα παράθυρα μεταξύ 8:00 και 10:00 το πρωί όταν επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η συμβουλή αυτή μπορεί αρχικά να ακούγεται παράξενη, όμως στηρίζεται σε παράγοντες που αφορούν το κρύο περιβάλλον, τα υψηλότερα επίπεδα εξωτερικής ρύπανσης και την προσπάθεια για καλύτερη ενεργειακή απόδοση του σπιτιού.

Δες πότε και πώς να αερίζεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα.

