Η Telegraph αποθεώνει το Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκανε την πόλη τον καλύτερο παραθαλάσσιο προορισμό

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σε εκτενές αφιέρωμα η βρετανική Telegraph, περιγράφοντας την πόλη ως έναν μοναδικό συνδυασμό ιστορίας, αρχιτεκτονικής και σύγχρονης αστικής εμπειρίας, με αιχμή του δόρατος το νέο της μετρό.

Ο δημοσιογράφος Christopher Beanland, στο αφιέρωμά του με τίτλο «Ένα νέο δίκτυο μετρό μετέτρεψε αυτή τη γαλήνια πόλη στον καλύτερο αστικό παραθαλάσσιο προορισμό της Ευρώπης», περιγράφει μια σχεδόν κινηματογραφική στιγμή στον σταθμό του μετρό Βενιζέλου, όπου ένας υπάλληλος του μετρό προσφέρεται να παρατείνει το ωράριο λειτουργίας για λίγα λεπτά, προκειμένου να μπορέσει να επισκεφθεί το υπόγειο αρχαιολογικό «μουσείο» που αποκαλύφθηκε κατά την κατασκευή του σταθμού. Όπως σημειώνει, η εικόνα των αρχαίων δρόμων που βρίσκονται κυριολεκτικά κάτω από τη σύγχρονη πόλη προκαλεί εντυπωσιασμό.

Κατά την περιήγησή του, ο συντάκτης περιγράφει τον απρόσμενο διάλογο με τον σταθμάρχη: «Μια φωνή ακούστηκε από την κορυφή της κυλιόμενης σκάλας: "Γεια! Μιλάτε αγγλικά;". Αρχικά πίστεψα πως θα δεχθώ παρατήρηση επειδή κινηματογραφούσα αρχαία ευρήματα χωρίς άδεια. Αντί γι’ αυτό, εμφανίστηκε ένα φιλικό πρόσωπο. «Θα κρατήσω τον σταθμό ανοιχτό για πέντε λεπτά ακόμη, για να δείτε το μουσείο”».

Όπως σημειώνει, η στιγμή ήταν μεσάνυχτα, όμως ο σταθμάρχης, παρότι έτοιμος να σχολάσει, προτίμησε να δείξει σε έναν μοναχικό επισκέπτη τον αρχαιολογικό χώρο, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για την πόλη.

Ο δημοσιογράφος κάνει λόγο για έναν από τους πιο εντυπωσιακούς σταθμούς μετρό που έχει δει ποτέ, υπογραμμίζοντας πως κάτω από τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη αποκαλύπτονται διαδοχικά ιστορικά στρώματα, ρωμαϊκά, βυζαντινά και οθωμανικά, που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο.

«Κάτω μου απλωνόταν μια αρχαία σκηνή δρόμου, τόσο καλά διατηρημένη που σχεδόν περίμενες να εμφανιστεί κάποιος για να πουλήσει ελιές», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η «μίνι Πομπηία» του μετρό

Ο Βρετανός συντάκτης στέκεται εκτενώς και στην ανακάλυψη των αρχαιοτήτων κατά την κατασκευή του σταθμού, τον οποίο χαρακτηρίζει από τους πιο σύνθετους που έχουν επιχειρηθεί ποτέ.

«Κατά την κατασκευή, οι εργάτες έπεσαν πάνω σε μια μίνι Πομπηία, βυζαντινούς δρόμους, πεζοδρόμια και κίονες, όλα εξαιρετικά διατηρημένα», αναφέρει, προσθέτοντας πως μετά από συζητήσεις αποφασίστηκε να παραμείνουν στο σημείο και να δημιουργηθεί ένα υπόγειο μουσείο, κάτω από τη λειτουργία του μετρό.

Ο ίδιος δηλώνει πως είχε να νιώσει ανάλογο ενθουσιασμό από την πρώτη του επίσκεψη στο Jorvik Viking Centre.

Πόλη με ψυχή και «γελοία» χαμηλό εισιτήριο

Στο αφιέρωμα γίνεται αναφορά και στο ίδιο το έργο του μετρό, το οποίο χαρακτηρίζεται «λαμπερό και σύγχρονο», με μήκος 10 χιλιομέτρων και κατασκευή που διήρκεσε σχεδόν 25 χρόνια.

Όπως σημειώνει, το εισιτήριο των 0,60 ευρώ είναι «σχεδόν γελοία χαμηλό», ενώ το έργο έχει αλλάξει τον τρόπο μετακίνησης σε μια πόλη που ιστορικά βρισκόταν στη σκιά της Αθήνας.

Ο δημοσιογράφος περιγράφει τη Θεσσαλονίκη ως μια πόλη με έντονο χαρακτήρα, κοντά σε Βαλκάνια και Μεσόγειο, με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, αλλά περιορισμένη τουριστική προβολή στο παρελθόν. «Μια πόλη με ψυχή, σχεδόν χωρίς τουριστικά “σκουπίδια”, που θυμίζει Πόρτο ή Μασσαλία», αναφέρει.

Η εμπειρία της διαδρομής

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο συντάκτης περιγράφει τις μετακινήσεις του με το αυτόματο μετρό ως «από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές εμπειρίες ταξιδιού».

Στους σταθμούς, εντυπωσιάζεται από την αρχιτεκτονική και τις πολιτιστικές αναφορές, από το παραλιακό μέτωπο της Ανάληψης μέχρι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το εκθεσιακό κέντρο της πόλης, το οποίο χαρακτηρίζει ιδιαίτερο και πολυσύνθετο.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον Πύργο του ΟΤΕ, τον οποίο περιγράφει ως όμοιο του Jetsons, από όπου παρακολούθησε πανοραμικά την πόλη.

Το τέλος της διαδρομής

Πριν αποχωρήσει, ο δημοσιογράφος επισκέφθηκε και τον σταθμό Αγίας Σοφίας, όπου, όπως γράφει, εντυπωσιάζεται ξανά από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Η τελευταία του εικόνα από την πόλη είναι ο Λευκός Πύργος, τον οποίο χαρακτηρίζει εμβληματικό σύμβολο της Θεσσαλονίκης.

Κλείνοντας, σημειώνει πως το μετρό προσφέρει μια «ομαλή και απλή» εμπειρία μετακίνησης, σε σημείο που γίνεται αυτονόητη για τον επισκέπτη, ενώ εκφράζει και το ερώτημα για το μέλλον του δικτύου, με πιθανή επέκταση προς το αεροδρόμιο.