Μετρό Θεσσαλονίκης: 24ωρη λειτουργία για τα δύο τελευταία Σάββατα του έτους

Σε 24ωρη λειτουργία θα τεθούν το Μετρό Θεσσαλονίκης και έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ τα δύο τελευταία Σάββατα του 2025, στις 20 και 27 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο πιλοτικού μέτρου για την ενίσχυση των νυχτερινών μετακινήσεων την περίοδο των γιορτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στόχος του μέτρου είναι η ασφαλής, αξιόπιστη και συνεχής μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, σε ημέρες αυξημένης κυκλοφορίας λόγω των εορτών.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η πιλοτική εφαρμογή θα αξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωσή της, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο μονιμοποίησης του μέτρου, κατά τα πρότυπα της Αθήνας, όπου το Μετρό λειτουργεί ήδη σε 24ωρη βάση τα Σάββατα.

Ποιες γραμμές ΟΑΣΘ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο

Στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσονται οι εξής λεωφορειακές γραμμές:

6 – Καλαμαριά



14 – Άνω Τούμπα



27 – Σταυρούπολη – Πολίχνη



32 – Αμπελόκηποι – Εύοσμος



58 – Πυλαία – Πανόραμα



66 – Θέρμη

Συχνότητα δρομολογίων

Κατά τις νυχτερινές ώρες, από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, τα λεωφορεία θα εκτελούν δρομολόγια ανά περίπου 30 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ισχύουν τα κανονικά ημερήσια προγράμματα.

Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο

Το πλάνο των δύο 24ωρων ημερών περιλαμβάνει:

Πλήρη 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης



Κάλυψη μεγάλου μέρους του πολεοδομικού συγκροτήματος μέσω των γραμμών 6, 14, 27, 32, 58 και 66



Σύνδεση περιοχών που δεν εξυπηρετούνται απευθείας από το Μετρό, όπως Θέρμη, Νέα Κρήνη, Άνω Τούμπα, Εύοσμος και Πανόραμα



Εξυπηρέτηση της διαδρομής προς το αεροδρόμιο μέσω της γραμμής Ν1

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού δικτύου μετακινήσεων κατά τις νυχτερινές ώρες, ειδικά την περίοδο αυξημένης κίνησης των εορτών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε:



«Στις 20 και 27 Δεκεμβρίου, κάνουμε πράξη αυτό που είχαμε υποσχεθεί, επεκτείνουμε πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη ένα μέτρο που έχει ήδη αποδείξει την αξία του στην Αθήνα: την 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σάββατα. Τις ημέρες των γιορτών, όταν η πόλη κινείται αδιάκοπα και οι ανάγκες μετακίνησης αυξάνονται, δίνουμε στους πολίτες μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή μεταφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Η εμπειρία από την Αθήνα μας έχει δείξει ότι η 24ωρη λειτουργία των συγκοινωνιών δεν είναι απλώς μια διευκόλυνση, είναι ένα μέτρο που συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, μειώνοντας τα τροχαία τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου, που είναι και οι πιο επικίνδυνες.

Η εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη γίνεται σε πρώτη φάση πιλοτικά, με ξεκάθαρη πρόθεσή μας να αξιολογηθεί και, με την ολοκλήρωση και της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, να εξεταστεί η μονιμοποίησή της.

Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης που βάζουν πλάτη για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Η προσφορά τους είναι διαρκής και αποδείχθηκε έμπρακτα και στην πρόσφατη περίοδο διακοπής της λειτουργίας του Μετρό, όταν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ φρόντισαν ώστε η πόλη να συνεχίσει να κινείται, με πολλά, ασφαλή και αξιόπιστα δρομολόγια, χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες».