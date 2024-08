Η τελευταία φωτογραφία του Αλέν Ντελόν πριν πεθάνει - «The show must go on»

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Αλέν Ντελόν σε ηλικία 88 ετών. Ο Γάλλος γόης του κινηματογράφου, με την απαράμιλλη ομορφιά και το πρόσωπο που έμοιαζε βγαλμένο από πίνακα ζωγραφικής, έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Η κόρη του Anouchka Delon, πριν από περίπου έναν μήνα και συγκεκριμένα στις 13 Ιουλίου, είχε αναρτήσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την τελευταία φωτογραφία του Αλέν Ντελόν, πριν τον θάνατό του. Σε αυτή, ο εμβληματικός ηθοποιός εμφανίζεται καταβεβλημένος από τα προβλήματα υγείας, χωρίς ωστόσο να χάνει τίποτα από τη γοητεία του, αφού και σε αυτή την ηλικία έδειχνε ακαταμάχητος.

Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί, την ώρα που ο Αλέν Ντελόν είχε μόλις δεχθεί τις υπηρεσίες ενός διάσημου κομμωτή, ο οποίος είχε κουρέψει και είχε φροντίσει τα γένια του Γάλλου ηθοποιού.

Στην ανάρτησή της, η Anouchka σημειώνει: «Γιατί ό,τι και να γίνει, όπως λένε "The show must go on". Ο Ντελόν θα είναι πάντα Ντελόν. Πάντα όμορφος. Πάντα άψογος. Πάντα κομψός. Σαν το καλό κρασί. Αιώνια σπουδαίος».