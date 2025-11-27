Η Βίκυ Λέανδρος τιμήθηκε με το Παράσημο Αξίας της Βαυαρίας για την προσφορά της στην τέχνη

Μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και ιδιαίτερης τιμής αφιερώθηκε στη διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Βίκυ Λέανδρος, η οποία τιμήθηκε στο Μόναχο με το Παράσημο του Τάγματος Αξίας της Βαυαρίας.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2025, στο Ανάκτορο του Πρίγκιπα Καρόλου, σε μια λαμπρή τελετή που διοργανώθηκε από τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ. Με λόγια βαθιάς εκτίμησης, ο Ζέντερ εξήρε το σύνολο του καλλιτεχνικού έργου της και την πολύχρονη προσφορά της ως «Βασίλισσα του τραγουδιού» και Πρέσβειρα της ελληνο-βαυαρικής φιλίας.

Αφορμή στάθηκε η απονομή από τον Βαυαρό Πρωθυπουργό του Παράσημου του Τάγματος Αξίας στην Βίκυ Λέανδρος, για το σύνολο του έργου της. Απονέμοντας το παράσημο στην κορυφαία Ελληνίδα καλλιτέχνη, ο Ζέντερ μεταξύ άλλων είπε:

«Το Παράσημο του Τάγματος Αξίας της Βαυαρίας απονέμεται ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για τις εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Ελεύθερο Κράτος της Βαυαρίας και τον βαυαρικό λαό.

Η κα Βίκυ Λέανδρος εδώ και δεκαετίες ενθουσιάζει τα εκατομμύρια των θαυμαστών της με τη μοναδική φωνής της και τη χαρισματική σκηνική παρουσία της. Με τα τραγούδια της δίνει δύναμη και ελπίδα στους ανθρώπους, σε δύσκολους καιρούς.

Την ίδια στιγμή, είναι Πρέσβειρα της Ελληνο-βαυαρικής φιλίας. Υπερασπίζεται την ανεκτικότητα και στέκεται θαρραλέα απέναντι στη ρητορική μίσους και τον αντισημιτισμό. Συγχαρητήρια για το παράσημο – το έργο μιας ολόκληρης ζωής αυτής της μεγάλης κυρίας δεν έχει τελειώσει ακόμα!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζέντερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Παράσημο το Τάγματος Αξίας της Βαυαρίας έχει απονεμηθεί συνολικά μόνο σε 2000 άτομα από το 1957 έως σήμερα.