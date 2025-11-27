Shaya: «Έβγαλα τακούνι να χτυπήσω πελάτη που με έπιανε και ήθελε να πάω στο τραπέζι του»

Η Shaya πέρασε το πρωινό της στο “Happy Day” και μίλησε για τα διάφορα περιστατικά που της έχουν συμβεί με θαυμαστές στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν. «Μου έχουν τύχει διάφορα με θαυμαστές, αλλά εγώ πάντα είμαι ευγενική. Έχει τύχει εκτός Αθήνας που έχω πάει σε live, που κάποιος κάπως ένιωσε ότι από τη στιγμή που εγώ έχω πάρει μπουκάλι και ήρθα, είναι υποχρέωσή σου να έρθεις στην παρέα μου και άρχισε να με βρίζει που δεν πάω και δεν κάθομαι στην παρέα του και τα λοιπά. Άρχισε να με πιάνει. Κάποια στιγμή του λέω “κοίτα”, αρχίζω κάνω την κίνηση να βγάλω το τακούνι μου. Λέω, τι άλλο έχω αυτή τη στιγμή; Πάω να βγάλω το τακούνι, το έχω στο χέρι μου πλέον. Σταμάτησε και έφυγε πάρα πολύ θυμωμένος, αλλά εντάξει, ΟΚ».

«Μαμά, πότε θα έρθω σπίτι;»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στο παράπονο που είχε ο γιος της από εκείνη επειδή εξαιτίας των επαγγελματικών της υποχρεώσεων δεν την έβλεπε πολύ. «Τώρα έχουμε έρθει λίγο πάλι σε μια ρουτίνα, γιατί το καλοκαίρι ήμουν tour στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γυρνώντας πίσω, ξεκίνησα τη σκηνοθεσία στο νυχτερινό μαγαζί. Πήρε αυτό ένα με ενάμιση μήνα. Ο γιος μου μού έκανε παράπονα προς το τέλος. Μου έλεγε: “Μαμά, πότε θα έρθω σπίτι;”, γιατί έμενε πήγαινε στη γιαγιά και στον παππού. Εντάξει, να ’ναι καλά οι άνθρωποι που μας στηρίζουν τόσο πολύ».

Χημεία και σεβασμός

Η Shaya μίλησε και για τη σχέση που έχει με τον άντρα της, που τώρα που ξαναβρήκαν τους ρυθμούς τους, έχουν ανανεωθεί. «Προχθές ντυθήκαμε όμορφα με τον άντρα μου, με έβγαλε έξω, φάγαμε τέλεια, κάναμε τις κουβεντούλες μας και κατευθείαν ανανεωθήκαμε. Παντρευτήκαμε το 2018, είμαστε 10 χρόνια μαζί. Έχουμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας. Υπάρχει σεβασμός, συζητάμε τα πάντα, δεν κάνουμε την ίδια δουλειά, αλλά είμαστε στον ίδιο χώρο. Στην αρχή με ζήλευε, αλλά το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Τώρα υπάρχει ο θαυμασμός και χαίρεται όταν με θαυμάζουν και οι άλλοι».