Η Wikipedia απαγορεύει τα άρθρα που δημιουργήθηκαν από ΑΙ

Η Wikipedia, η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη πηγή ελεύθερης γνώσης στον κόσμο με πάνω από 6 εκατομμύρια άρθρα, έλαβε μια ιστορική απόφαση που βάζει φρένο στην εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης (AI): την πλήρη απαγόρευση της χρήσης κειμένων που έχουν γραφτεί με τη βοήθεια του ΑΙ.

Η νέα πολιτική, που εφαρμόζεται άμεσα στην αγγλική Wikipedia και αναμένεται να επηρεάσει και άλλες γλώσσες, έρχεται ως απάντηση στο χαμό του περιεχομένου που δημιουργείται από το ΑΙ, είναι χαμηλής ποιότητας και είναι γεμάτο ανακρίβειες.



Η νέα πολιτική

Η ενημέρωση στις επίσημες οδηγίες της Wikipedia είναι ξεκάθαρη και κατηγορηματική: «Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), συμπεριλαμβανομένων των large language models (LLMs), για τη συγγραφή ή επεξεργασία άρθρων απαγορεύεται». Ο λόγος είναι απλός, καθώς τα LLMs παραβιάζουν θεμελιώδεις πυλώνες της εγκυκλοπαίδειας, όπως την ουδέτερη οπτική, την διαδικασία επιβεβαίωσης μιας πληροφορίας και την απουσία πρωτότυπης έρευνας.

Σύμφωνα με την νέα πολιτική της Wikipedia, τα AI μοντέλα «παραποιούν το νόημα πέρα από τις πηγές», παράγοντας φανταστικά δεδομένα και μη επαληθεύσιμα κείμενα. Αυτή η απαγόρευση καλύπτει τόσο τη δημιουργία νέων άρθρων όσο και τις σημαντικές επεξεργασίες υπαρχόντων, με τους επικεφαλής να διαγράφουν «ύποπτο» περιεχόμενο.



Οι δύο εξαιρέσεις

Στα του ΑΙ, υπάρχουν δύο εξαιρέσεις για πρακτικούς λόγους. Πρώτον, επιτρέπεται η χρήση AI για βασικές διορθώσεις γραμματικής και σημείων στίξης σε κείμενα που έχει γράψει ο ίδιος ο χρήστης, αρκεί να γίνει επαλήθευση από ανθρώπινο παράγοντα. Δεύτερον, τα LLMs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφράσεις άρθρων από άλλες γλώσσες, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης γνωρίζει την αρχική γλώσσα και ελέγχει την ακρίβεια της απόδοσης.



Το παρασκήνιο: οι μάχες των επιμελητών και οι αντιδράσεις της κοινότητας

Η πολιτική της Wikipedia ωριμάζει εδώ και μήνες, μέσα από έντονες συζητήσεις στη συντακτική κοινότητα. Το WikiProject Artificial Intelligence και η κατηγορία Category:Wikipedia articles written primarily by AI bots έχουν ήδη χαρακτηρίσει χιλιάδες σελίδες ως «δημιούργημα ΑΙ κακής ποιότητας».

Η απόφαση χαιρετίστηκε ως «νίκη» από τους συντάκτες και τους χρήστες της πλατφόρμας που βλέπουν ένα χρήσιμο εργαλείο να γεμίζει με άρθρα που γράφονται από… ρομπότ και δεν ελέγχονται σε κανένα στάδιό τους.