Η Xiaomi εμπλουτίζει σημαντικά τη γκάμα προϊόντων της στα wearables

Η Xiaomi παρουσίασε στη Βιέννη μία νέα σειρά προϊόντων οικοσυστήματος στις παγκόσμιες αγορές, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της με τέσσερα ακόμη προϊόντα: το Xiaomi Watch S5 46mm, το Xiaomi Smart Band 10 Pro, τα Xiaomi Buds 6 και το Xiaomi Sound Play. Μαζί, προσφέρουν πιο απρόσκοπτες και έξυπνες εμπειρίες στην καθημερινή ζωή, σχεδιασμένες να εντάσσονται αβίαστα σε μια ποικιλία καθημερινών δραστηριοτήτων και τρόπων ζωής. Παράλληλα με τη νέα σειρά, η Xiaomi αποκάλυψε επίσης τη συλλογή Violet Collection, με ένα εκλεπτυσμένο νέο φινίρισμα που είναι διαθέσιμο στα Xiaomi 17T, Xiaomi Buds 6 και Xiaomi Sound Play. Σε ένα βαθύ, διακριτικό βιολετί, η συλλογή παίζει με το φως και την υφή για να δημιουργήσει μια εμφάνιση που είναι ταυτόχρονα σύγχρονη και ξεχωριστή.



Xiaomi Watch S5 46mm: Σχεδιασμένο για premium στυλ και καθημερινή απόδοση

Το Xiaomi Watch S5 46mm συνδυάζει προηγμένη παρακολούθηση αθλητικών δραστηριοτήτων και υγείας μέσα σε έναν εκλεπτυσμένο, ελαφρύ σχεδιασμό. Διαθέτει ένα εντυπωσιακό σώμα 46mm, ζυγίζει μόλις 46g και έχει εξαιρετικά λεπτό προφίλ 10,99mm. Το premium μεσαίο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι ενισχύει την ανθεκτικότητα και την αισθητική, ενώ οι προαιρετικές στεφάνες (bezels) από ανοξείδωτο ατσάλι, κεραμικό και σφυρήλατο άνθρακα προσφέρουν επιπλέον στυλ. Με μια ποικιλία επιλογών σε λουράκια, συμπεριλαμβανομένων νέων υλικών από γνήσιο δέρμα, το ρολόι προσαρμόζεται άψογα σε επαγγελματικά, αθλητικά και καθημερινά περιβάλλοντα.



Η εμπειρία απογειώνεται με μια οθόνη AMOLED 1,48 ιντσών, η οποία διαθέτει κατά 40% στενότερα περιθώρια και μέγιστη φωτεινότητα έως 2.500 nits, εξασφαλίζοντας καθαρή ορατότητα των ειδοποιήσεων και των δεδομένων υγείας ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Τροφοδοτείται από μια μπαταρία Xiaomi Surge 815mAh, η οποία προσφέρει έως και 21 ημέρες διάρκειας ζωής με ελαφριά χρήση, υποστηρίζοντας συνεχή παρακολούθηση της υγείας και καταγραφή σπορ με μειωμένη συχνότητα φόρτισης.



Για να προσφέρει πιο ολοκληρωμένες καθημερινές πληροφορίες ευεξίας, το Xiaomi Watch S5 46mm διαθέτει ενισχυμένες δυνατότητες hardware και λογισμικού. Εισάγει τη λειτουργία Passion Mode, η οποία ανιχνεύει και καταμετρά χειρονομίες επευφημίας και τις μετατρέπει σε μετρήσιμα δεδομένα, όπως καρδιακούς παλμούς και θερμίδες που «κάηκαν». Με περισσότερες από 150 λειτουργίες σπορ, η συσκευή ενσωματώνει επίσης έναν αναβαθμισμένο αισθητήρα καρδιακών παλμών 4 LED + 4 PD και βελτιωμένους αλγόριθμους, βελτιώνοντας την ακρίβεια στο 98,4% για πιο αξιόπιστη παρακολούθηση. Το αναβαθμισμένο GNSS διπλής ζώνης και πέντε συστημάτων διασφαλίζει ακριβή και σταθερό εντοπισμό για τις εξωτερικές δραστηριότητες.



Όσον αφορά στον ύπνο, νέες εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές, παράλληλα με την παρακολούθηση της μεταβλητότητας των καρδιακών παλμών (HRV) κατά τον ύπνο, παρέχουν βαθύτερη κατανόηση των μακροπρόθεσμων μοτίβων ανάπαυσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των World Sleep Society, Asian Society of Sleep Medicine και Chinese Sleep Research Society, προσφέροντας πιο επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες για την υποστήριξη της υγείας του ύπνου. Με τη δύναμη του Xiaomi HyperOS 3, το Xiaomi Watch S5 46mm προσφέρει μια απρόσκοπτη εμπειρία σύνδεσης με smartphone. Βασικές λειτουργίες — όπως η απομακρυσμένη λήψη φωτογραφιών, η εύρεση τηλεφώνου, τα χειριστήρια ακουστικών και ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων άθλησης και υγείας — είναι προσβάσιμες με ευκολία. Η συσκευή υποστηρίζει επίσης ενσωμάτωση με το Xiaomi Home, επιτρέποντας ενισχυμένη συνδεσιμότητα μεταξύ των wearables και των «έξυπνων» περιβαλλόντων.



Xiaomi Smart Band 10 Pro: Ελαφρύς σχεδιασμός με προηγμένη καθημερινή ευεξία

Σχεδιασμένο ως ένα έξυπνο βραχιόλι για καθημερινή χρήση, το Xiaomi Smart Band 10 Pro συνδυάζει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ευεξίας με έναν αναβαθμισμένο σχεδιασμό και ευρεία συμβατότητα. Διαθέτει οθόνη AMOLED 1,74 ιντσών με μέγιστη φωτεινότητα έως 2.000 nits για καθαρή ορατότητα. Παρά τη μεγαλύτερη οθόνη, το Xiaomi Smart Band 10 Pro διατηρεί ένα λεπτό προφίλ 9,7mm σε όλη τη σειρά, ενώ ζυγίζει μόλις 21,6g (εξαιρουμένης της έκδοσης Ceramic) για άνετη χρήση όλη την ημέρα. Κατασκευασμένο από μια νέα γενιά αλουμινίου υψηλής αντοχής, προσφέρει ανθεκτικότητα και αντίσταση στις γρατζουνιές σε ένα ελαφρύ περίβλημα . Μια μπαταρία 350mAh και ένα chipset χαμηλής κατανάλωσης επιτρέπουν έως και 21 ημέρες διάρκειας ζωής της μπαταρίας υπό συνθήκες ελαφριάς χρήσης.



Πέρα από τον σχεδιασμό, η συσκευή ενισχύει την παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης με μια αναβαθμισμένη μονάδα PPG και ιδιοπαγείς αλγόριθμους, βελτιώνοντας την ακρίβεια των καρδιακών παλμών στο 98,2%. Με περισσότερες από 150 λειτουργίες σπορ, εισάγει τη λειτουργία track για καταγραφή γύρων και την ενισχυμένη λειτουργία ποδηλασίας για πιο ακριβή παρακολούθηση της προπόνησης. Η παρακολούθηση του ύπνου αναβαθμίζεται επίσης με αναφορές τάσεων ύπνου και βαθύτερες μετρήσεις, όπως το HRV και η αποτελεσματικότητα του ύπνου, ενώ ο αλγόριθμος ύπνου 2.0 βελτιώνει την ακρίβεια στην έναρξη και τα στάδια του ύπνου.



Επιπλέον, το Xiaomi Smart Band 10 Pro συνεργάζεται με το Clue, μια παγκοσμίως κορυφαία εφαρμογή παρακολούθησης της περιόδου και του κύκλου, για να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της γυναικείας υγείας. Με την αγορά του Xiaomi Smart Band 10 Pro, οι χρήστες λαμβάνουν μια δωρεάν δοκιμή 3 μηνών του Clue Plus. Αυτή η premium συνδρομή προσφέρει χαρακτηριστικά, όπως προηγμένη ανάλυση κύκλου, ακριβείς προβλέψεις γονιμότητας, παρακολούθηση εγκυμοσύνης και περιεμμηνόπαυσης και πολλά άλλα. Οι χρήστες μπορούν να συνδυάσουν τα δεδομένα υγείας και ευεξίας που παράγονται από το band τους με τις βαθύτερες γνώσεις για την έμμηνο ρύση από το Clue. Η συνεργασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα την ευεξία τους και να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις για την υγεία τους.



Όταν είναι συνδεδεμένο σε smartphone Xiaomi, το Xiaomi Smart Band 10 Pro υποστηρίζει συγχρονισμό ειδοποιήσεων, ενώ επιτρέπει την ταυτόχρονη σύζευξη με iPhone, επιτρέποντας τη λήψη κλήσεων, μηνυμάτων και ειδοποιήσεων και από τις δύο συσκευές ¹⁴ Ένα βελτιστοποιημένο μηχανισμός δόνησης διαφοροποιεί τις ειδοποιήσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος, ενισχύοντας τη χρηστικότητα, ενώ η έκδοση NFC επιτρέπει ασφαλείς ανέπαφες πληρωμές.¹⁶ Η έκδοση NFC είναι διαθέσιμη σε Midnight Black, Glacier Silver και σε μια νέα Ceramic Edition, ενώ η κλασική έκδοση κυκλοφορεί σε Midnight Black, Glacier Silver και Lavender Pink, προσφέροντας ευέλικτες επιλογές στυλ.



Xiaomi Buds 6: Εκλεπτυσμένη άνεση με καθηλωτικό ήχο

Ως semi-in-ear ακουστικά κατηγορίας ναυαρχίδας, τα Xiaomi Buds 6 διαθέτουν νέα ηχητική απόδοση μέσω της ενσωμάτωσης ενισχυμένου hardware και λογισμικού. Διαθέτουν έναν δυναμικό οδηγό 11mm με τριπλό μαγνήτη για ισχυρό μπάσο, σε συνδυασμό με ένα διάφραγμα, επικαλυμμένο με χρυσό 24 καρατίων που βελτιώνει την ευαισθησία κατά 30% στα πρίμα για πιο καθαρές και ευκρινείς υψηλές νότες. Αυτό βελτιώνεται περαιτέρω από μια σειρά ψηφιακών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου του master-tuning από την Harman Golden Ear Team, που εισάγει τη λειτουργία Harman Master Mode μαζί με το Harman AudioEFX για κορυφαία ποιότητα ήχου, ενώ η τεχνολογία Qualcomm aptX Lossless επιτρέπει ήχο υψηλής ανάλυσης χωρίς απώλειες.



Επιπλέον, το σύστημα χρησιμοποιεί προσαρμοστικό ήχο (adaptive sound) για να διατηρεί σταθερές τις μεσαίες-χαμηλές συχνότητες σε διαφορετικά σχήματα αυτιών, ενώ ο ανεξάρτητος χωρικός ήχος (dimensional audio) μέσω παρακολούθησης της κίνησης του κεφαλιού (head-tracking), δημιουργεί ένα πλήρως καθηλωτικό ηχητικό πεδίο 360°. Για τη διασφάλιση καθαρών κλήσεων στο καθημερινό περιβάλλον, το σύστημα μείωσης θορύβου AI με 3 μικρόφωνα, σε συνδυασμό με μια ακουστική δομή σε σχήμα πλέγματος, καταστέλλει έως και 95dB²⁰ θορύβου περιβάλλοντος και διατηρεί τη σαφήνεια της φωνής ακόμη και σε ταχύτητες ανέμου έως 12m/s. Σε συνδυασμό με το ANC που διαθέτει διπλές λειτουργίες Balanced και Deep, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το επίπεδο ακύρωσης θορύβου που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον τους για μια εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης.



Σχεδιασμένα για άνεση και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, τα Xiaomi Buds 6 προσφέρουν ελαφριά εφαρμογή και έξυπνη εμπειρία χρήσης μεταξύ συσκευών. Κάθε ακουστικό ζυγίζει μόλις 4,4g, διαθέτοντας έναν εργονομικό semi-in-ear σχεδιασμό που ακολουθεί τη φυσική καμπύλη του αυτιού, μειώνοντας την πίεση και την ενόχληση που σχετίζονται με τα παραδοσιακά in-ear στυλ. Η θήκη φόρτισης είναι λεπτή και φορητή, διαθέσιμη σε τέσσερα χρώματα: Graphite Black, Pearl White, Titan Gray και Nebula Purple. Στο κομμάτι της συνδεσιμότητας, τα Xiaomi Buds 6 ενσωματώνονται με το Xiaomi HyperOS για εύκολη σύζευξη και ομαλή εναλλαγή μεταξύ τηλεφώνων, tablet και άλλων συσκευών Xiaomi. Για πρώτη φορά, τα ακουστικά της Xiaomi κάνουν ντεμπούτο με συμβατότητα για το Apple Find My και το Find Hub Android. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν χαμένες συσκευές χρησιμοποιώντας τα δίκτυα Apple ή Find Hub.



Xiaomi Sound Play: Φορητός ήχος με δυναμική ατμόσφαιρα

Επεκτείνοντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία της σειράς Sound που έχει βραβευτεί με το Red Dot Award, το Xiaomi Sound Play συνδυάζει τον καθηλωτικό ήχο με τον δυναμικό φωτισμό σε έναν συμπαγή σχεδιασμό με υφασμάτινη επένδυση, που εναρμονίζει άψογα τον ήχο, τον χώρο και την ατμόσφαιρα. To Xiaomi Sound Play έχει δύναμη 18W και παράγει ήχο που γεμίζει το δωμάτιο, με αποτέλεσμα να είναι κατάλληλο για μια ποικιλία καθημερινών σεναρίων, από τις πρωινές δραστηριότητες και τις προπονήσεις μέχρι τις υπαίθριες συγκεντρώσεις και τη βραδινή χαλάρωση.



Σχεδιασμένο για να αναβαθμίζει τόσο τον ήχο όσο και την ατμόσφαιρα, το Xiaomi Sound Play διαθέτει ένα εφέ φωτισμού infinity στο επάνω μέρος και περιβάλλοντα φωτισμό στο κάτω μέρος. Προσφέρει πέντε χρωματικά εφέ και τρεις λειτουργίες φωτισμού — Drumbeat, Water ripple και Always-on — επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν την οπτική εμπειρία σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Για τη συνδεσιμότητα, το True Wireless Stereo επιτρέπει σε δύο μονάδες να λειτουργούν ως ξεχωριστά αριστερά και δεξιά κανάλια για ένα πραγματικό στερεοφωνικό ηχητικό πεδίο, ενώ η λειτουργία party mode με Auracast υποστηρίζει έως και 100 συμβατά ηχεία που παίζουν συγχρονισμένα, προσφέροντας μια συντονισμένη εμπειρία ήχου και φωτισμού για μεγαλύτερους χώρους ή εκδηλώσεις.



Κατασκευασμένο για ποιότητα και ανθεκτικότητα, το Xiaomi Sound Play έχει σχεδιαστεί με πιστοποίηση IP68 για ανθεκτικότητα στη σκόνη και το νερό, προσφέροντας αξιόπιστη προστασία από στοιχεία της φύσης, όπως η άμμος, η βροχή και η σκόνη. Μια μπαταρία 2.600mAh παρέχει έως και 14 ώρες αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση, με πλήρη επαναφόρτιση σε 2,5 ώρες. Διαθέσιμο σε Black, White, Green και Purple, το Xiaomi Sound Play προσφέρει μια παλέτα διαφορετικών χρωμάτων για να ταιριάζει σε κάθε τρόπο ζωής, συνδυάζοντας τη φορητότητα, τον εκφραστικό σχεδιασμό και την στιβαρή απόδοση σε ένα ευέλικτο πακέτο.