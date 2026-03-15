Η Ζιλιέτ Μπινός στην Ελλάδα: Συνάντηση με Μενδώνη για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου της Αθήνας

Συνάντηση με τη Γαλλίδα ηθοποιό και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου Ζιλιέτ Μπινός είχε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας που παρέθεσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Άκης Σακελλαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία στον τομέα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών παραγωγών, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης των νέων υποδομών που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το υπερσύγχρονο Ηχογραφικό Κέντρο και το Κέντρο Επαυξημένης Πραγματικότητας, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν διεθνείς κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές παραγωγές.

Στην Αθήνα τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η διοργάνωση της τελετής απονομής των 39ων European Film Awards, η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2027.



Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου θεωρούνται από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές διοργανώσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τη διοργάνωση της τελετής έχει αναλάβει το ΕΚΚΟΜΕΔ-Creative Greece, εποπτευόμενος οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού.



Η φιλοξενία της εκδήλωσης αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό γεγονός για την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή προβολή της χώρας στον πολιτιστικό τομέα. Στο πλαίσιο των βραβείων προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν και παράλληλες δράσεις αφιερωμένες στην ιστορία και την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου.

Συζήτηση και για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Με αφορμή την προβολή δύο ντοκιμαντέρ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η υπουργός Πολιτισμού ενημέρωσε την Ζιλιέτ Μπινός για το ελληνικό αίτημα επαναπατρισμού τους και την οριστική επανένωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η επιστροφή της Μπινός στην Ελλάδα για νέα ταινία

Η Ζιλιέτ Μπινός αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο για τα γυρίσματα της ταινίας Merci Charlotte του Berkun Oya, μέρος των οποίων θα πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα.



Στο γεύμα εργασίας συμμετείχαν επίσης η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ελίζ Ζιλαντό, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου Matthijs Wouter Knol, μαζί με στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού.

