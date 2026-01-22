Ιαπωνία: Έκλεισε λίγες ώρες μετά την επαναλειτουργία του ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο

Η Ιαπωνία ανέστειλε ξανά τη λειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου στον κόσμο, μόλις λίγες ώρες μετά την επαναλειτουργία του, όπως ανακοίνωσε ο φορέας διαχείρισής του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Tokyo Electric Power Company (Tepco), Τακάσι Κομπαγιάσι, ο συναγερμός ήχησε «κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εκκίνησης του αντιδραστήρα» στο συγκρότημα Κασιουαζάκι–Καρίβα, βορειοδυτικά του Τόκιο, ωστόσο ο αντιδραστήρας παρέμεινε «σταθερός».

Ο αντιδραστήρας αριθμός έξι επανεκκινήθηκε την Τετάρτη, με μία ημέρα καθυστέρηση λόγω δυσλειτουργίας συναγερμού, ο πρώτος που ενεργοποιείται στο συγκεκριμένο εργοστάσιο μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011.

Είχε κλείσει το 2011 μετά τον σεισμό

Η Ιαπωνία είχε θέσει εκτός λειτουργίας και τους 54 πυρηνικούς της αντιδραστήρες, μετά τον σεισμό μεγέθους 9 Ρίχτερ που προκάλεσε τήξη πυρήνα στη Φουκουσίμα πριν από 15 χρόνια, οδηγώντας σε μια από τις χειρότερες πυρηνικές καταστροφές στην ιστορία.

Τότε, η διαρροή ραδιενέργειας ανάγκασε περισσότερους από 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν επιστρέψει ακόμη, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η περιοχή είναι πλέον ασφαλής, αναφέρει το BBC.

Μετά την αναστολή λειτουργίας του αντιδραστήρα έξι την Πέμπτη, ο Κομπαγιάσι δήλωσε ότι «παραμένει σταθερός και δεν υπάρχει καμία ραδιενεργή επίπτωση εκτός του σταθμού».

Διερευνάται ο λόγος του συναγερμού

Ο αντιδραστήρας επρόκειτο αρχικά να επανεκκινήσει την Τρίτη, αλλά η διαδικασία καθυστέρησε λόγω τεχνικού προβλήματος. Αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία τον επόμενο μήνα.

Ο Κομπαγιάσι πρόσθεσε ότι η Tepco «διερευνά επί του παρόντος τα αίτια» του περιστατικού, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα συνεχιστούν οι εργασίες.

Ο έβδομος αντιδραστήρας του συγκροτήματος Κασιουαζάκι–Καρίβα δεν αναμένεται να λειτουργήσει ξανά πριν από το 2030, ενώ οι υπόλοιποι πέντε ενδέχεται να παροπλιστούν.

Σε αυτή την περίπτωση, ο σταθμός θα διαθέτει πολύ μικρότερη ισχύ σε σχέση με τα χρόνια που λειτουργούσαν και οι επτά αντιδραστήρες.

Ο αντιδραστήρας έξι έλαβε έγκριση για επανεκκίνηση παρά τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής.

Μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία της Tepco την περασμένη εβδομάδα, ενώ εκατοντάδες είχαν διαμαρτυρηθεί έξω από το περιφερειακό συμβούλιο της Νιιγκάτα τον Δεκέμβριο.

Η Ιαπωνία υπήρξε από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησαν την πυρηνική ενέργεια – πριν από το 2011, κάλυπτε σχεδόν το 30% των ηλεκτρικών της αναγκών και στόχευε να αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 50% έως το 2030.

Μετά την υποχρεωτική παύση όλων των αντιδραστήρων λόγω της καταστροφής στη Φουκουσίμα, η χώρα πέρασε την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να επαναφέρει σταθμούς σε λειτουργία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να μηδενίσει τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

Από το 2015, η Ιαπωνία έχει επανεκκινήσει 15 από τους 33 λειτουργικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες της.