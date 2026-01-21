Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο - Πρώτη φορά μετά τη Φουκουσίμα

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου, ο σταθμός Κασιουαζάκι-Καρίουα, επαναλειτούργησε σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουρίου, για πρώτη φορά μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011.

Η Tokyo Electric Power Company (TEPCO), μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιαπωνία, επανεκκίνησε σήμερα έναν αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό, οποίος μπορεί να παράγει 8,2 GW ηλεκτρικής ενέργειας όταν βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η διαδικασία καθυστέρησε από τις 20 Ιανουαρίου, καθώς η TEPCO διερευνούσε μια δυσλειτουργία στο σύστημα συναγερμού. Από νωρίς την Τετάρτη, ο εν λόγω εξοπλισμός λειτουργούσε κανονικά, δήλωσε η TEPCO.

Φωτό: Reuters

«Τέλος στο πυρηνικό αδιέξοδο»

«Σημαντικό σημείο καμπής» για την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, χαρακτήρισε την επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού ο Filippo Pedretti, αναλυτής πυρηνικής και θερμικής ενέργειας στην Japan NRG στο Τόκιο.

«Σηματοδοτεί το τέλος του πυρηνικού αδιεξόδου μετά τη Φουκουσίμα και επιβεβαιώνει τη σημασία του ατόμου για μια σταθερή παροχή ενέργειας», τόνισε. «Εάν ακόμη και η TEPCO, η εταιρεία κοινής ωφέλειας που εμπλέκεται στην καταστροφή της Φουκουσίμα, μπορέσει να επανεκκινήσει το σημαντικότερο εργοστάσιό της, μπορούν να ακολουθήσουν και άλλες εγκαταστάσεις», σημείωσε ο Pedretti.

Ο αντιδραστήρας Νο. 6 αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία του, ενισχύοντας την παροχή ενέργειας στην περιοχή του Τόκιο - την πιο πολυσύχναστη της Ιαπωνίας - μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Ο αντιδραστήρας Νο. 7 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία γύρω στο 2030 και ορισμένοι άλλοι θα μπορούσαν να παροπλιστούν.

Η επαναλειτουργία του Κασιουαζάκι-Καρίουα ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των αντιδραστήρων που έχουν επανεκκινηθεί στην Ιαπωνία σε 15, μετά το κλείσιμο του συνόλου των 54 αντιδραστήρων της Ιαπωνίας, που ακολούθησε το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα.

Με γοργούς ρυθμούς η επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια

Ο πρωθυπουργός Sanae Takaichi πιέζει για την κατασκευή νέων αντιδραστήρων, ιδίως αντιδραστήρων νέας γενιάς και μικρών αρθρωτών (SMR), με την κυβέρνηση να ανακοινώνει πρόσφατα ένα νέο δημόσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την επιτάχυνση της επιστροφής στην πυρηνική ενέργεια.

Μετά την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων και την πληθωριστική πίεση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, η Ιαπωνία στρέφει ξανά την προσοχή της στην πυρηνική ενέργεια για να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να μειώσει τις αγορές φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών.

Οι αναλυτές εμπορευμάτων στην Kpler αναμένουν ότι οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Ιαπωνία, έναν από τους κορυφαίους αγοραστές στον κόσμο μαζί με την Κίνα, θα μειωθούν κατά 4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 2026 από 62 εκατομμύρια τόνους ένα χρόνο νωρίτερα, λόγω της υψηλότερης διαθεσιμότητας πυρηνικής ενέργειας και εάν ο αντιδραστήρας Νο. 6 τεθεί σε εμπορική λειτουργία στις αρχές του τρέχοντος έτους.