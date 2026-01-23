Αεροδρόμιο στην Ιαπωνία βυθίζεται: Ένας θρύλος 15 δισ. που κινδυνεύει από τη θάλασσα

Το Kansai International Airport στην Ιαπωνία, ένα από τα πιο φημισμένα αεροδρόμια του κόσμου, αντιμετωπίζει την ανησυχητική προοπτική να βυθιστεί κάτω από τα κύματα μέσα στα επόμενα εκατό χρόνια.

Το αεροδρόμιο, το οποίο κόστισε στους Ιάπωνες φορολογούμενους 15 δισεκατομμύρια δολάρια, βρίσκεται σε ένα από τα δύο τεχνητά νησιά στον κόλπο της Όσακα και είναι χτισμένο πάνω σε πυθμένα που αποτελείται κυρίως από πηλό, ένα εύκαμπτο υλικό που οι μηχανικοί είχαν υπολογίσει ότι θα συμπιεστεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Άνοιξε για πρώτη φορά το 1994, και οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι θα βυθιστεί περίπου 4 μέτρα σε διάστημα 50 ετών. Ωστόσο, η καθίζηση αποδείχτηκε πολύ πιο γρήγορη από ό,τι είχε προβλεφθεί, φτάνοντας τα 13 μέτρα, τρεις φορές περισσότερο απ' ό,τι αναμενόταν.

EPA/JIJI PRESS

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται καθώς το αεροδρόμιο συνεχίζει να διαχειρίζεται αυξανόμενη αεροπορική κίνηση, καταγράφοντας 169.774 απογειώσεις και προσγειώσεις το 2024, μαζί με 25,9 εκατομμύρια επιβάτες.

Ο πρώην διευθυντής επικοινωνίας του αεροδρομίου, Γιουκάκο Χάντα, μιλώντας στο Smithsonian Magazine, ανέφερε ότι οι μηχανικοί εκπλάγηκαν από τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις προβλέψεις και την πραγματική καθίζηση. «Όταν χτίστηκε το Kansai, η ποσότητα του εδάφους για την αναμόρφωση του εδάφους καθορίστηκε με βάση την απαιτούμενη στάθμη και την εκτίμηση για τη μελλοντική καθίζηση», εξήγησε.

Για να αντιμετωπιστεί η καθίζηση, οι μηχανικοί εγκατέστησαν αποστραγγιστικά συστήματα άμμου, αλλά η επιτάχυνση της καθίζησης συνεχίστηκε. Επιπλέον, η Mirror ανέφερε ότι δαπανήθηκαν επιπλέον 112 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση του τείχους γύρω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού καθίζησης

Το μέλλον του πιο αξιόπιστου αεροδρομίου

Ωστόσο, οι τρέχουσες προβλέψεις δείχνουν ότι το αεροδρόμιο μπορεί να βυθιστεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας έως το 2056, αν η καθίζηση συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό. Η εγγύτητα στο επίπεδο της θάλασσας το καθιστά ευάλωτο σε καταιγίδες και σεισμική δραστηριότητα. Ο τυφώνας Τζέμπι του 2018 πλημμύρισε τον διάδρομο, αναγκάζοντας το Kansai να κλείσει για δύο εβδομάδες. Σε άλλες περιπτώσεις, δύο διάδρομοι πλημμύρισαν και ένα πλοίο 2.500 τόνων έπεσε πάνω στη γέφυρα που συνδέει το αεροδρόμιο με την ιαπωνική ενδοχώρα.

Παρά τη φαινομενικά περιορισμένη μελλοντική του πορεία, το Kansai International Airport έχει αποσπάσει και θετικά σχόλια. Το 2024, το αεροδρόμιο κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση για το εντυπωσιακό επίτευγμα να μην χάσει ούτε μία αποσκευή σε τρεις δεκαετίες λειτουργίας, κάτι που το καθιστά το πιο αξιόπιστο αεροδρόμιο παγκοσμίως στο θέμα της παράδοσης αποσκευών. Αυτό το εξαιρετικό ρεκόρ του έφερε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου «Καλύτερο Αεροδρόμιο για Παράδοση Αποσκευών» στα Skytrax World Airport Awards.