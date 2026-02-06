Ιδιοκτήτης εστιατορίου με αστέρι Michelin έριξε ναρκωτικό σε ποτό γυναίκας - «Ήθελα να χαλαρώσει»

Ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου με αστέρι Michelin, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε ναρκωτικό σε ποτό γυναίκας σε ιδιωτικό κλειστό κλαμπ, δήλωσε με δάκρυα στα μάτια στους ενόρκους της δίκης στο Southwark Crown Court, ότι η πράξη του ήταν «λάθος», αλλά ισχυρίστηκε ότι το έκανε για να την «χαλαρώσει».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, o 63χρονος Βίκας Ναθ παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε ένα καλαμάκι για να βάλει GBL στο ποτό της γυναίκας ενώ καθόταν στο μπαρ του κήπου στον τελευταίο όροφο του Annabel's στο Mayfair, στις 15 Ιανουαρίου 2024.



Ο εστιάτορας, ο οποίος διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο κορυφαίων εστιατορίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων δύο με αστέρια Michelin, παραδέχεται ότι έβαλε την ουσία στο ποτό, αλλά επιμένει ότι το έκανε για να «χαλαρώσει» τη γυναίκα και όχι ως μέρος ενός σχεδίου για να κάνει σεξ μαζί της, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Κατά την κατάθεσή του, ο Ναθ είπε στους ενόρκους: «Αυτό που έκανα ήταν λάθος και το μετανιώνω βαθιά». Ωστόσο, αρνήθηκε ότι η πρόθεσή του ήταν να «ναρκώσει και να εξαντλήσει» τη γυναίκα.



Ο κατηγορούμενος είπε ότι είχε αναμίξει την ουσία, η οποία νόμιζε ότι ήταν καθαριστικό υγρό, με τεκίλα και ότι την είχε βάλει στο ποτό της γυναίκας για να την «ηρεμήσει», σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο. Είπε ότι η γυναίκα ήταν «απρόβλεπτη» και πρόσθεσε ότι ήθελε «να την ηρεμήσει λίγο».



Όταν η δικηγόρος του, τον ρώτησε τι σκεφτόταν σε σχέση με το σεξ, ο Ναθ απάντησε: «Δεν σκεφτόμουν κάτι τέτοιο». Υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε καταναλώσει την ίδια ουσία μερικές φορές πριν από εκείνη τη νύχτα, καθώς ενίσχυε τα αποτελέσματα του αλκοόλ. Επίσης, ήπιε και μια «γουλιά» πριν μπει στο Annabel's, σύμφωνα με το δικαστήριο.



Η στιγμή που ο Ναθ «νοθεύει» το ποτό της γυναίκας με τη ναρκωτική ουσία:

Η γυναίκα και ο Ναθ είχαν συναντηθεί και κάποιες φορές πριν την επίμαχη ημέρα της 15ης Ιανουαρίου, συχνά για μεσημεριανό γεύμα - μεταξύ άλλων στο πεντάστερο ξενοδοχείο Beaverbrook Town House και στο εστιατόριο Benares του Nath στο Mayfair, βραβευμένο με αστέρι Michelin.



Ο κατηγορούμενος δήλωσε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης στην αστυνομία, ότι είχε αγοράσει αρχικά την ουσία ως καθαριστικό υγρό για το αυτοκίνητό του περίπου το 2016 και ότι ένας φίλος του είχε πει ότι μπορούσε επίσης να καταναλωθεί με αλκοόλ ως «χαλαρωτικό». Είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τι ήταν το ναρκωτικό.



Οι ένορκοι είχαν ακούσει προηγουμένως ότι το προσωπικό του Annabel's παρατήρησε τον άνδρα να βουτάει ένα καλαμάκι σε ένα μικρό μπουκάλι με εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης που είχε βγάλει από την τσέπη του, για να ρουφήξει το υγρό πριν το μεταφέρει στο ποτό της γυναίκας.



Το προσωπικό κατάφερε να αντικαταστήσει το ποτό με ένα καινούριο πριν η γυναίκα το καταναλώσει και ο Ναθ πέταξε το μπουκάλι GBL στην τουαλέτα όταν η αστυνομία κατευθυνόταν στο σημείο.



