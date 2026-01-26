Στο εδώλιο πρώην Γάλλος γερουσιαστής που φέρεται να έριξε MDMA στο ποτό μιας βουλευτή

Στο δικαστήριο εμφανίστηκε τη δευτέρα 26 Ιανουαρίου ο πρώην Γάλλος γερουσιαστής Ζοέλ Γκεριάου που δικάζεται στο Παρίσι, με την κατηγορία ότι επιχείρησε να ναρκώσει μια βουλευτή του κόμματος MoDem με σκοπό να τη κακοποιήσει σεξουαλικά.

Ο 68χρονος πρώην πολιτικός ανήκε στο κεντρώο κόμμα και είχε εκλεγεί στην περιφέρεια της Λουάρ-Ατλαντίκ στη δυτική Γαλλία τον Νοέμβριο του 2023. Η υπόθεση συγκλόνισε τη γαλλική κοινωνία καθώς στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι χορήγησε έριξε MDMA σε ποτήρι σαμπάνιας και το σέρβιρε στη Σαντρίν Ζοσό.

Η 50χρονη Ζοσό δήλωσε ότι παρουσίασε ταχυπαλμίες, ναυτία και δυσκολευόταν να σταθεί όρθια, ωστόσο κατάφερε να αποχωρήσει από το διαμέρισμά του.

Την κάλεσε σπίτι του και τη νάρκωσε

Η Ζοσό περιέγραψε ότι ο Γκεριάου, τον οποίο γνώριζε επί χρόνια και θεωρούσε φίλο, την είχε προσκαλέσει να γιορτάσουν την επανεκλογή του στη Γερουσία. Αρχικά επρόκειτο να συναντηθούν σε εστιατόριο, ωστόσο η τοποθεσία άλλαξε την τελευταία στιγμή και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του. Όπως ανέφερε, περίμενε να βρίσκονται και άλλα άτομα εκεί, όμως όταν έφτασε ήταν μόνος.

Σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL τη Δευτέρα, δήλωσε ότι θεώρησε τη συμπεριφορά του παράξενη. Αποδέχθηκε ένα ποτό, όμως εκείνος επέμενε να κάνουν συνεχώς πρόποση, προκειμένου να πιει περισσότερο. «Ένιωσα ότι η σαμπάνια είχε μια ασυνήθιστη γεύση, αλλά ήμουν κουρασμένη από την εργάσιμη ημέρα. Μου είπε: “Σχεδόν δεν πίνεις”, κάτι που με ενόχλησε, γιατί δεν καταλάβαινα γιατί επέμενε να πιω. Πήγε στην κουζίνα με τα ποτήρια — κοίταξα και είδα ένα φακελάκι δίπλα τους. Σκέφτηκα: τι είναι αυτό; Τότε άρχισα να έχω έντονες ταχυπαλμίες και ναυτία», είπε.

Η Ζοσό ανέφερε ότι ένιωσε πως πάθαινε καρδιακή ανακοπή. Περιέγραψε ότι κατάφερε να παραγγείλει ταξί μέσω εφαρμογής στο κινητό της προς την Εθνοσυνέλευση και ότι «επιστράτευσε τις τελευταίες της δυνάμεις και το ένστικτο επιβίωσης» για να φύγει από το διαμέρισμα. Τη βοήθησαν ο οδηγός του ταξί και συνάδελφοί της στο κοινοβούλιο, οι οποίοι τη συνάντησαν και κάλεσαν παραϊατρικό προσωπικό. Στη συνέχεια, επικοινώνησε με την πρόεδρο της κάτω Βουλής, Γιαέλ Μπραούν-Πιβέ, η οποία τη βοήθησε να καταθέσει μήνυση στην αστυνομία.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου

Ο Γκεριάου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη Γερουσία τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, κατηγορείται για χρήση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και απόπειρα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης κάτι το οποίο ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Ο δικηγόρος του έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το ποτό σερβιρίστηκε κατά λάθος.

Το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει λεπτομέρειες από το ιστορικό αναζητήσεων του Γκεριάου στο διαδίκτυο τις ημέρες πριν από το φερόμενο περιστατικό.

Η Ζοσό έχει έκτοτε αναδειχθεί σε σημαντική μορφή στον αγώνα της Γαλλίας κατά των σεξουαλικών επιθέσεων που διευκολύνονται από τη χρήση ναρκωτικών. Συνέβαλε στη διεξαγωγή κοινοβουλευτικής έρευνας για σεξουαλικά εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες και συνυπέγραψε σχετική κοινοβουλευτική έκθεση.

Η χορήγηση ναρκωτικών ουσιών σε άτομο με σκοπό τη διάπραξη βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη. Ο Γκεριάου αντιμετωπίζει επίσης ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών για κατοχή ναρκωτικών.