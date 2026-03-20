Ιερώνυμος: Το «δώρο πίστης» από τη μητέρα του και η απογοήτευση που του άλλαξε τον δρόμο της ζωής

Μια σπάνια και βαθιά προσωπική αναδρομή πραγματοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος , μιλώντας σε εκδήλωση του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως.

Μακριά από τον τυπικό εκκλησιαστικό λόγο, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας άνοιξε την καρδιά του, περιγράφοντας πώς οι πρώτες εικόνες της ζωής του διαμόρφωσαν την πορεία του.

Η μάνα και η πρώτη «σπορά» της πίστης



Ο Μακαριώτατος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της μητέρας του. Παρά τον καθημερινό μόχθο και τις σκληρές συνθήκες της αγροτικής ζωής, εκείνη ήταν που τον οδηγούσε στην εκκλησία και του εξηγούσε τον κόσμο μέσα από τις αγιογραφίες. Όπως τόνισε, η οικογένεια, το σχολείο και οι παρέες στο χωριό ήταν το «θερμοκήπιο» μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η προσωπικότητά του, υπενθυμίζοντας ότι κάθε παιδί είναι μια μοναδική προσωπικότητα που χρειάζεται διάκριση και στοργή.

Η απογοήτευση που έγινε αφετηρία



Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της ομιλίας του ήταν η αναφορά σε ένα περιστατικό στη Μονή Σαγματά. Μια αρχική απογοήτευση που βίωσε εκεί, στάθηκε η αφορμή για έναν βαθύ εσωτερικό προβληματισμό. Λίγο αργότερα, αντικρίζοντας την εγκατάλειψη που βίωναν τα παιδιά στα χωριά της Βοιωτίας, ένιωσε το κάλεσμα για την ιεραποστολή. Αυτή η εικόνα της ανάγκης για ουσιαστική παιδαγωγική φροντίδα τον ώθησε τελικά στο να αφιερωθεί στη δημιουργία οικοτροφείων και στη στήριξη του πλησίον.

Το μήνυμα προς τους νέους ιερείς



Απευθυνόμενος στους νέους κληρικούς και σπουδαστές των Σχολών Μαθητείας (Σ.Μ.Υ.Κ.), ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε ταπεινότητα και εργατικότητα. «Κρατήστε την καρδιά σας ανοιχτή στον Χριστό», προέτρεψε, τονίζοντας ότι η ιερωσύνη δεν είναι επιδίωξη αξιωμάτων, αλλά μια πορεία θυσίας και προσφοράς μέσα στην Εκκλησία.



Στην εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και του Υπουργείου Παιδείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύγχρονης επιμόρφωσης των κληρικών, ώστε να μπορούν να σταθούν δίπλα στον άνθρωπο της σημερινής εποχής με ουσία και κατανόηση.