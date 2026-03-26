Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα: Πτώση τιμών μετά από 4 χρόνια – Ο ρόλος της Κίνας και των καυσίμων

Η στροφή προς την πράσινη κινητικότητα γίνεται πλέον πιο προσιτή για το πορτοφόλι των Ευρωπαίων. Για πρώτη φορά από το 2020, η μέση τιμή ενός ηλεκτρικού οχήματος στην Ε.Ε. σημείωσε πτώση 1.800 ευρώ (-4%), αγγίζοντας τα 42.700 ευρώ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος (T&E). Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η αγορά κατακλύζεται από νέα, οικονομικότερα μοντέλα, κυρίως της δημοφιλούς κατηγορίας B, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Ο ανταγωνισμός από την Κίνα λειτούργησε ως καταλύτης, πιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω. Παρά την κινεζική επέλαση στις μεγάλες κατηγορίες, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές διατηρούν τα ηνία στα μικρά αυτοκίνητα πόλης (A και B segments). Ωστόσο, η T&E κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: αν οι στόχοι για τις εκπομπές CO2 χαλαρώσουν, η τάση αυτή ενδέχεται να αντιστραφεί, με τις εταιρείες να επιστρέφουν στη στρατηγική των ακριβών μοντέλων με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως η ένταση στο Ιράν, ωθούν τους καταναλωτές μακριά από τα υγρά καύσιμα. Με το πετρέλαιο να φλερτάρει με τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, η απεξάρτηση από τις αντλίες δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα οικολογίας, αλλά επιβίωσης. Η σταθερότητα στο κόστος φόρτισης, σε σύγκριση με την αστάθεια της βενζίνης, καθιστά την ηλεκτροκίνηση το ασφαλές καταφύγιο για τον σύγχρονο οδηγό.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Υπέρ: Η εμφάνιση προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων (Segment B) ενισχύει τον ανταγωνισμό και κάνει την τεχνολογία προσβάσιμη σε περισσότερους, ενώ η ηλεκτροκίνηση προσφέρει προστασία από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών κρίσεων.

Κατά: Υπάρχει κίνδυνος ανακοπής της πτωτικής πορείας των τιμών αν η Ε.Ε. υποχωρήσει στους στόχους ρύπων, ενώ η εξάρτηση των κατασκευαστών από μοντέλα υψηλού κέρδους περιόρισε για χρόνια τις φθηνές επιλογές στην αγορά.