Ηλιάδη κατά Τσαφούλια για τις αμβλώσεις: «Το μωρό όταν βρίσκεται μες στην κοιλιά της μάνας έχει ψυχή»

Στο θέμα των αμβλώσεων και στην τοποθέτηση του Σωτήρη Τσαφούλια - ότι «αν ένα έμβρυο είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα του το είχε εξασφαλίσει χωρίς το σώμα που το κυοφορεί» - αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Δηλαδή πέρα από το ότι έχω βαθιά πίστη, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή για το αν ένα μωρό έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή. Τι πάει να πει αυτό; Θα μου πέσουν και τα μαλλιά που μου έχουνε μείνει. Δεν είναι κουβέντα αυτή να την πεις. Το μωρό, όταν βρίσκεται μες στην κοιλιά της μάνας, έχει ψυχή. Δηλαδή από πού φυτρώνουμε εμείς; Δηλαδή αν το παιδί, είπε ο συγκεκριμένος, είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα είχε φροντίσει να μην έχει ανάγκη το σώμα της μάνας. Άρα λοιπόν θα φύτρωνες σε ένα χωράφι, αυτό μας λέει» είπε χαρακτηριστικά.



Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στους γιους της λέγοντας: «Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το τι θα κάνει. Ίσα ίσα. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αποφασίζει τι θα κάνει με το σώμα του. Εγώ γενικά τα παιδιά μου δεν τα προγραμμάτισα ποτέ. Ήρθαν έτσι. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή. Ξέρεις κάτι; Πολλές φορές τα πράγματα έρχονται, δεν τα έχεις προγραμματίσει και έρχονται ξαφνικά. Και το βίωσα κι εγώ ας πούμε κάποια στιγμή, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Και ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη για το τι θα κάνω και πώς θα πάει όλο αυτό. Ο Χριστός είναι η μεγάλη μου αγάπη και η Παναγία και πιστεύω πάρα πολύ, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Όμως για να μην παρεξηγηθώ έτσι; Επαναλαμβάνω ότι είναι δικαίωμα της γυναίκας. Όμως δεν μπορεί να λέμε ότι το παιδί δεν έχει ψυχή. Να τα ξεκαθαρίσουμε».