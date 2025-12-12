Ηλίας Βαλάσης: «Απείλησα τον Θεό, του είπα πως αν δεν ζήσει, θα αυτοκτονήσω»

Ο Ηλίας Βαλάσης ήταν καλεσμένος στη “Super Κατερίνα” και αποκάλυψε το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη γυναίκα του που τον έφτασε στο σημείο να θέλει να αυτοκτονήσει! «Στο ατύχημα εγώ νόμιζα ότι θα πεθάνω. Τότε ήμασταν με τη γυναίκα μου, αλλά εκείνη την ημέρα είπαμε ότι χωρίζουμε. Ήμασταν με το μηχανάκι και εγώ έσπασα 16 πλευρά. Εκείνη τη στιγμή είπα ότι χωρίζω, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό.

Όταν την είδα στο έδαφος μετά το ατύχημα, σαν νεκρή, γιατί είχαμε μετωπική σύγκρουση, είπα ότι αν δεν ζήσει, θα αυτοκτονήσω. Σκεφτόμουν τρελά πράγματα. Τα έβαλα με τον Θεό. Είπα “αν δεν ζει, θα κάνω το χειρότερο που έχεις, θα αυτοκτονήσω”. Απείλησα τον Θεό. Ήταν 16 μέτρα πιο πέρα από εμένα. Όταν την πλησίασα, σηκώθηκε, τινάχτηκε και μου είπε “είσαι καλά;” και της λέω "εντάξει αγάπη μου, θα παντρευτούμε και θα κάνουμε παιδάκια". Έτσι έγινε αυτό. Ήθελε ο Θεός να με χαστουκίσει πολύ άσχημα για να συνειδητοποιήσω αυτό που έχω».

«Ζούμε μέσα στο κακό, το καλό ενοχλεί»

«Εδώ άλλοι εξομολογούνται χείριστα πράγματα που πιστεύουν και είναι όλα αποδεκτά. Ο Χριστός ενοχλεί. Και ξέρεις γιατί ενοχλεί; Το καλό ενοχλεί. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία δυστυχώς τοποθετείται και αναπαράγεται μόνο το κακό. Είναι η συνθήκη του κακού. Σκρολάρω, λοιπόν, στο Instagram και βλέπω δολοφονίες, κακουχίες, βιασμούς παιδιών. Το βλέπεις, το βλέπεις, το βλέπεις, το βλέπεις και λες δεν έχει τελειωμό αυτή η κακία.

Και πια είμαστε τοποθετημένοι μέσα σε αυτή τόσο πολύ ισχυρά, που δεν μας φαίνεται και τόσο σπουδαίο να βιαστεί ένα παιδάκι! Δεν μας φαίνεται τόσο σπουδαίο που όλοι ζούνε με 600-700 ευρώ μισθό, ενώ 600 κάνει ένα σπίτι να πάρεις πια. Είναι όλα αναμενόμενα, γιατί ζούμε μέσα στο κακό. Οπότε η λάμψη του καλού ενοχλεί, δεν το θέλεις. Δεν το θέλει το ίδιο το σύστημα το καλό».