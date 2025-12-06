Ηλίας Βαλάσης: «Πήγα στις Ειδικές Δυνάμεις γιατί αναζητούσα την οικογένεια»

Ο Ηλίας Βαλάσης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ''Καλύτερα Αργά'' και εξήγησε ότι οι δουλειές με τις οποίες έχει καταπιαστεί όλα τα χρόνια της ζωής του είχαν να κάνουν με την προσφορά στον συνάνθρωπο.

«Πήγα στις Ειδικές Δυνάμεις γιατί αναζητούσα την οικογένεια και ήθελα περισσότερο να βρεθώ δίπλα σε ανθρώπους που νοιάζονται για μένα και νοιάζομαι εγώ γι' αυτούς. Ήταν άλλη αναζήτηση. Δεν ήταν στρατιωτική αναζήτηση. Ήταν ανθρώπινη. Το βρήκα αυτό που έψαχνα, ακόμα και σήμερα είναι οικογένειά μου αυτά τα παιδιά.

Όι άλλοι λένε ότι ήμουν καλός σε αυτή τη δουλειά. Εγώ θα σου πω με ό,τι καταπιάνομαι γίνομαι ψυχασθενής. Έχω αυτό το μικρόβιο της ψυχασθένειας που θέλω να τα κάνω όλα εκεί που δεν πάνε. Και δεν σκέφτομαι στη δουλειά μου. Θα βουλιάξω μέσα σε αυτήν και θα κάνω αυτό που δεν περιμένει κανένας».

Αν υπάρχει πλάνο για το τι θα κάνει μετά την υποκριτική; «Σκέφτομαι να γίνω πρωθυπουργός κάποια στιγμή» λέει αστειευόμενος και συνεχίζει. «Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο, γιατί λατρεύω αυτό που κάνω. Όλα αυτά που έκανα στη ζωή μου είχαν σκοπό την ανθρώπινη οντότητα. Να προσπαθήσω κι εγώ κάπως να συνεισφέρω στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ήμουν ναυαγοσώστης πιο μικρός... Ό,τι δουλειές έκανα είχαν πάντα μέσα την προσφορά. Αυτή την στιγμή έχω βρει το απόλυτο επάγγελμα».