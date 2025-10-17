Ημερίδα-σταθμός για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από τον ΟΠΑΠ

Τη μεγαλύτερη ημερίδα αποκλειστικά αφιερωμένη στο Υπεύθυνο Παιχνίδι στην Ελλάδα διοργάνωσε ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενίσχυση του ουσιαστικού διαλόγου και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αγορά τυχερών παιγνίων, γύρω από τη δημιουργία ενός διαφανούς, ελεγχόμενου και ασφαλούς περιβάλλοντος, με γνώμονα την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του ομίλου ΟΠΑΠ στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητές του.

Μαίρη Παπακωνσταντίνου, Δρ. Νάνση Βέρρα, Αλέξανδρος Ντάβος, Γιώργος Πουλημάς, και Νίκος Φλίγκος στο πάνελ «Βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο των τυχερών παιγνίων-Από τη θεωρία στην πράξη»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κορυφαία στελέχη ρυθμιστικών αρχών, διεθνών ενώσεων και εταιρειών του κλάδου, που συζήτησαν για τη ρυθμιστική εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, τις προκλήσεις και τις προοπτικές γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Ταυτόχρονα, ανέδειξαν τη σημασία πολιτικών και μέτρων για την ασφάλεια των παικτών, καθώς και για την πάταξη του παράνομου τζόγου.

Νίκος Χρυσικόπουλος, Γιώργος Μαυρωτάς, Γιώργος Γιαννόπουλος, Ευτυχία Γεωργουλοπούλου, Παναγιώτης Τρισόκκας και Αντώνης Βαρθολομαίος στο πάνελ με θεματική «Αρχές και Εποπτεία- Προκλήσεις και προοπτικές στο Υπεύθυνο Παιχνίδι»

Χαιρετισμούς και ομιλίες, στο πλαίσιο της ημερίδας, απηύθυναν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Λοταριών (WLA) Andreas Kötter, και ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοταριών, Piet Van Baeveghem.

Η Δρ. Νάνση Βέρρα στην εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Παράλληλα, στις θεματικές συζητήσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι επικεφαλής των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου, Αντώνης Βαρθολομαίος και Παναγιώτης Τρισόκκας αντίστοιχα, το μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του ΟΠΑΠ, Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, oι CEO της Stoiximan και της ΟΠΑΠ Κύπρου, Νίκος Φλίγκος και Αλέξανδρος Ντάβος, η Επικεφαλής Υπεύθυνου Παιχνιδιού του Ομίλου Allwyn, Nicole Garrett, ο Διευθυντής Υπεύθυνου Παιχνιδιού στην Casinos Austria AG, Arno Nagelschmied, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΠΠΠ, Γιώργος Πουλημάς, η εκπρόσωπος του ΕΟΠΑΕΕ, Ευτυχία Γεωργουλοπούλου και η Business Psychologist / Gambling Recovery Specialist, Φαίη Κεπίδου.

Οδυσσέας Χριστοφόρου

Τον ΟΠΑΠ εκπροσώπησαν o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γιαν Κάρας και σύσσωμη η Διοικητική Ομάδα της εταιρείας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας.

Philippe Vlaemminck, Jan Karas, Nikolina Gabelica και Piet Van Baeveghem

Η εστίαση του ΟΠΑΠ στο Υπεύθυνο Παιχνίδι

Στην εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας, η Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, Δρ. Νάνση Βέρρα, υπογράμμισε ότι το Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του ΟΠΑΠ. Τόνισε ότι ο όμιλος εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο Υπεύθυνου Παιχνιδιού σε όλα τα επίπεδα, αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων, των συνεργατών του και της κοινωνίας. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, «ο ΟΠΑΠ ως ηγετική εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, έχει τοποθετήσει την προστασία των παικτών και την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στον πυρήνα της στρατηγικής του, με στόχο να διαμορφώσει ένα περιβάλλον που προσφέρει στους πελάτες του μια δίκαιη, αξιόπιστη και ασφαλή εμπειρία παιχνιδιού».

Αντώνης Βαρθολομαίος

Νομοθετική παρέμβαση για τον παράνομο τζόγο και κοινές δράσεις για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Νομοθετική παρέμβαση για τη δημιουργία ενός ολιστικού πλαισίου, που θα αντιμετωπίσει τον παράνομο τζόγο στη ρίζα του, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας. Όπως τόνισε, κεντρικές προτεραιότητες της Πολιτείας είναι η πρόληψη των φαινομένων εθισμού και η πάταξη του παράνομου τζόγου, που ανήλθε σε 1,67 δισ. ευρώ το 2024, οδηγώντας σε απώλεια εσόδων 500 εκατ. ευρώ ανά έτος για το Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι έμφαση θα δοθεί σε στοχευμένα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων, καθώς και στην αυστηροποίηση ποινών για παραβατικές ενέργειες.

Παναγιώτης Τρισόκκας

Γιώργος Κώτσηρας, Kamil Ziegler, Οδυσσέας Χριστοφόρου και Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, συνεχάρη τον ΟΠΑΠ για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της ημερίδας, προσθέτοντας ότι η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στο έργο του ΕΟΠΑΕ (πρώην ΚΕΘΕΑ), καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος λειτουργίας της γραμμής 1114 για τη στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπέρμετρης ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των κοινών δράσεων για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Γιώργος Κώτσηρας

Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Νίκος Φλίγκος

Piet Van Baeveghem

Κατερίνα Γιαννακάκου – Ραζέλου, Nicole Garrett, Φαίη Κεπίδου και Arno Nagelschmied

Ο Jan Karas με τον Αντώνη Τσαπατάκη

Γιώργος Πουλημάς

Η ομάδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού του ΟΠΑΠ με τη Δρ. Νάνση Βέρρα και τη Μαρία Μπεκατώρου

Κόσμος παρακολουθεί την ημερίδα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Παναγιώτης Γιαννάκης