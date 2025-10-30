instacar και ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson μαζί, για 2η συνεχόμενη χρονιά

Το instacar, η πλέον δυναμική ελληνική εταιρεία με υπηρεσίες ευέλικτου leasing και πώλησης οχημάτων, ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, της οποίας θα αποτελεί χορηγό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στόχος της συνεργασίας - η οποία προβλέπει την προμήθεια οχημάτων στους αθλητές και το προπονητικό staff της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, καθώς και το χαρακτηριστικό branding του instacar στον αγωνιστικό χώρο - είναι η δημιουργία από κοινού, προγραμμάτων για την αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθλων του, μέσα από διαδραστικά activations και τη συμμετοχή στη FanZone του γηπέδου, όπως και η σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνία, μέσα από την ανάληψη δράσεων με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Τo instacar, από το 2023, ακολουθεί μια συνεκτική στρατηγική στήριξης του ελληνικού αθλητισμού, μέσα από χορηγικές συνεργασίες και προγράμματα. Η ανανέωση της συνεργασίας με την ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να βρίσκεται ενεργά δίπλα σε αθλητές, ομάδες και φιλάθλους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμού.