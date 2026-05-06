Ίντριγκα και παρασκήνιο για 4 ζώδια, σήμερα 6/5

Η Τετάρτη 6 Μαΐου είναι μία από εκείνες τις ημέρες που τίποτα δεν λέγεται εντελώς ξεκάθαρα και πολλά συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες! Το τετράγωνο του Ερμή από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο δημιουργεί ένα ασφυκτικό κλίμα ίντριγκας, παρασκηνίου, εμμονικών σκέψεων και ψυχολογικής πίεσης. Συζητήσεις αποκτούν ένταση, αποκαλύψεις έρχονται στο φως, ενώ δεν λείπουν οι χειριστικές συμπεριφορές, οι τάσεις επιβολής αλλά και το κουτσομπολιό που μπορεί να αλλοιώσει την αλήθεια. Σήμερα χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε συμφωνίες, οικονομικές υποθέσεις, μεταφορά πληροφοριών αλλά και στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, γιατί εύκολα δημιουργούνται παρεξηγήσεις και παιχνίδια δύναμης.

Πιο έντονα επηρεάζονται όσοι έχουν γεννηθεί στις πρώτες μοίρες: Ταύροι (20-25 Απριλίου), Λέοντες (23-28 Ιουλίου), Σκορπιοί (23-28 Οκτωβρίου) και Υδροχόοι (20-25 Ιανουαρίου), οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν πιεστικές καταστάσεις, έντονες συζητήσεις και πρόσωπα που προσπαθούν να επιβληθούν ή να επηρεάσουν αποφάσεις και εξελίξεις.

Κριός – Φόβοι για το οικονομικό αύριο

Μέρα καχυποψίας και ύπουλων διαθέσεων αυτή η Τετάρτη καθώς ο Ερμής από τον Ταύρο σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο! Εσύ αγαπητέ μου Κριέ, αισθάνεσαι κάπως «ριγμένος» οικονομικά ή γίνονται κάποιες δυσάρεστες συζητήσεις που σου προξενούν φόβο για το οικονομικό αύριο! Δείξε προσοχή σήμερα στις οικονομικές δοσοληψίες σου, γιατί πιθανότατα κάποιος να προσπαθήσει με έμμεσο τρόπο να βρεθεί κερδισμένος μέσα από εσένα!

AstroTip: ακολούθησε ένα στρατηγικό πλάνο στα οικονομικά σου!

Ταύρος – Λόγια που αλλάζουν τις ισορροπίες

Η Τετάρτη φέρνει ένταση στις σχέσεις και στις συζητήσεις σου, καθώς το τετράγωνο του Ερμή από το ζώδιό σου με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο προκαλεί παρασκήνιο, πίεση και παιχνίδια εξουσίας! Εσύ αγαπητέ μου Ταύρε, νιώθεις ότι κάποιο άτομο προσπαθεί να σου επιβληθεί ή να επηρεάσει τις αποφάσεις σου επαγγελματικά και προσωπικά. Μπορεί να υπάρξει μια κουβέντα που σε εκνευρίζει ή μια αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα σε συνεργασία ή σχέση. Απόφυγε σήμερα τις εμμονές και μην προσπαθήσεις να ελέγξεις καταστάσεις που δεν περνούν από το χέρι σου.

AstroTip: κράτησε χαμηλούς τόνους και μην απαντήσεις παρορμητικά!

Δίδυμοι – Παρασκήνιο και ψυχολογική πίεση

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία και την καθημερινότητά σου αυτή την Τετάρτη αγαπητέ μου Δίδυμε! Μπορεί να αισθανθείς πως κάτι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σου ή να αντιληφθείς ότι ένα πρόσωπο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο απέναντί σου όσο νόμιζες. Στην εργασία επικρατεί πίεση, παρασκήνιο ή συζητήσεις που σε βάζουν σε υποψίες. Πρόσεξε επίσης την υπερένταση και την υπερφόρτωση σκέψεων γιατί σήμερα το μυαλό σου δυσκολεύεται να χαλαρώσει. Μην εμπιστευτείς εύκολα πληροφορίες ή κουβέντες που μεταφέρονται από τρίτους.

AstroTip: κράτησε αποστάσεις από τοξικά άτομα και κουτσομπολιά!

Καρκίνος – Ξεκαθαρίσματα σε φιλίες και σχέδια

Η Τετάρτη φέρνει ένταση στις κοινωνικές και φιλικές σου επαφές, καθώς το τετράγωνο Ερμή – Πλούτωνα αποκαλύπτει κρυφές προθέσεις και συμφέροντα! Εσύ αγαπητέ μου Καρκίνε, πιθανότατα απογοητεύεσαι από τη στάση ενός φίλου ή συνειδητοποιείς ότι κάποιο άτομο λειτουργεί περισσότερο ανταγωνιστικά απ’ όσο πίστευες. Ένα οικονομικό θέμα που αφορά κοινά έξοδα, χρήματα ή υποχρεώσεις μπορεί επίσης να σε προβληματίσει. Απόφυγε σήμερα τις υπερβολικές προσδοκίες από ανθρώπους που δεν έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους. Παράλληλα, μια συζήτηση μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις για το μέλλον ενός στόχου ή συνεργασίας.

AstroTip: εμπιστεύσου περισσότερο τις πράξεις και όχι τα λόγια!

Λέων – Επαγγελματικές πιέσεις και νεύρα

Τα άστρα για σήμερα Τετάρτη φίλε μου Λέοντα, σου φέρνουν επαγγελματικές εντάσεις και απαιτητικές συζητήσεις, καθώς το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα επηρεάζει άμεσα τον άξονα καριέρας και σχέσεων! Πιθανότατα πιέζεσαι από ένα πρόσωπο στον επαγγελματικό χώρο ή καλείσαι να διαχειριστείς μια δύσκολη συνεργασία που σε κουράζει ψυχολογικά. Μπορεί να υπάρξουν λόγια που σε θίγουν ή να νιώσεις ότι κάποιοι προσπαθούν να ελέγξουν τις κινήσεις σου. Απόφυγε την αλαζονεία και μην μπεις σε παιχνίδια δύναμης γιατί σήμερα εύκολα δημιουργούνται ρήξεις. Η μέρα απαιτεί διπλωματία και στρατηγική σκέψη.

AstroTip: κράτησε επαγγελματικές αποστάσεις και ψυχραιμία!

Παρθένος – Αμφιβολίες και δεύτερες σκέψεις



Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα δημιουργεί ένταση στη σκέψη και φέρνει υπερανάλυση, φόβους και δεύτερες σκέψεις αυτή την Τετάρτη για σένα Παρθένε μου! Προβληματίζεσαι έντονα για μια επαγγελματική υπόθεση, ένα ταξίδι ή μια συμφωνία που δεν εξελίσσεται όπως περίμενες. Στην καθημερινότητα επικρατεί πίεση και αυξημένες απαιτήσεις, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει και μια παρασκηνιακή κατάσταση στον εργασιακό χώρο. Πρόσεξε την εμμονή στη λεπτομέρεια γιατί σήμερα κινδυνεύεις να κουραστείς ψυχικά χωρίς ουσιαστικό λόγο. Απόφυγε επίσης τις αρνητικές σκέψεις και τα απαισιόδοξα συμπεράσματα.

AstroTip: δες τη μεγάλη εικόνα και μην κολλάς στο «τι θα γίνει»!

Ζυγός – Οικονομικά και συναισθηματικά παιχνίδια

Η Τετάρτη σε βάζει σε βαθύτερες σκέψεις για οικονομικά και αισθηματικά ζητήματα, καθώς το τετράγωνο Ερμή – Πλούτωνα φέρνει καχυποψία και έντονα συναισθήματα! Εσύ αγαπητέ μου Ζυγέ, πιθανότατα προβληματίζεσαι για μια οικονομική εκκρεμότητα ή αισθάνεσαι πως κάποιος δεν σου λέει όλη την αλήθεια. Στα αισθηματικά επικρατούν ζήλιες, χειριστικές συμπεριφορές ή παιχνίδια ελέγχου που σε κουράζουν ψυχολογικά. Απόφυγε σήμερα να πάρεις σημαντικές οικονομικές αποφάσεις ή να εμπλακείς σε κουβέντες που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Η ημέρα απαιτεί καθαρό μυαλό και λιγότερη συναισθηματική φόρτιση.

AstroTip: μην αφήσεις τον φόβο να επηρεάσει τις αποφάσεις σου!

Σκορπιός – Συγκρούσεις στις σχέσεις

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα επηρεάζει άμεσα σχέσεις, συνεργασίες και οικογενειακές υποθέσεις, φέρνοντας πίεση και ένταση στις συζητήσεις! Εσύ αγαπητέ μου Σκορπιέ, μπορεί να υπάρξουν λόγια που σε πληγώνουν ή μια κουβέντα που αποκαλύπτει κρυμμένα παράπονα και θυμό. Πρόσεξε ιδιαίτερα σήμερα την ανάγκη σου να έχεις τον έλεγχο γιατί εύκολα δημιουργούνται ακραίες αντιδράσεις. Στην οικογένεια ή στο σπίτι προκύπτει ένα θέμα που απαιτεί άμεση διαχείριση, ενώ και μια σχέση περνά στιγμές ψυχρής απόστασης. Μην πιέσεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να ξεκαθαρίσουν.

AstroTip: άκουσε περισσότερο και αντέδρασε λιγότερο!

Τοξότης – Κούραση και νευρικότητα στην καθημερινότητα

Τα άστρα για σήμερα Τετάρτη σου ανεβάζουν τους ρυθμούς αλλά και την ένταση στην καθημερινότητά σου, καθώς το τετράγωνο Ερμή – Πλούτωνα φέρνει ψυχική πίεση και απαιτήσεις! Έτσι λοιπόν σήμερα Τοξότη μου , αισθάνεσαι ότι όλοι ζητούν κάτι από εσένα και δύσκολα βρίσκεις χρόνο να ηρεμήσεις. Στην εργασία μπορεί να προκύψουν δύσκολες συζητήσεις, παρασκηνιακές κινήσεις ή αποκαλύψεις που αλλάζουν το κλίμα. Πρόσεξε σήμερα τις μετακινήσεις, τα έγγραφα αλλά και τα λόγια σου γιατί εύκολα γίνονται παρεξηγήσεις. Η υπερένταση μπορεί επίσης να επηρεάσει τον ύπνο ή τη φυσική σου κατάσταση.

AstroTip: κάνε παύσεις μέσα στη μέρα και μην εξαντλείς τα όριά σου!

Αιγόκερως – Ανασφάλειες σε έρωτα και χρήματα

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα προκαλεί σήμερα Αιγόκερέ μου πίεση σε αισθηματικά και οικονομικά ζητήματα! Θα νιώσεις ότι δεν έχεις τον έλεγχο μιας κατάστασης ή ότι ένα πρόσωπο σε μπερδεύει με τη συμπεριφορά του. Στα οικονομικά χρειάζεται προσοχή γιατί μπορεί να υπάρξουν έκτακτα έξοδα ή διαφωνίες για χρήματα. Στον έρωτα η ζήλια, η καχυποψία και οι επίμονες σκέψεις μπορούν να χαλάσουν το κλίμα αν δεν κρατήσεις ισορροπίες. Απόφυγε σήμερα τα ρίσκα και μην παρασυρθείς από λόγια ή υποσχέσεις.

AstroTip: προστάτεψε την ενέργεια και την αυτοεκτίμησή σου!

Υδροχόος – Πίεση μέσα στο σπίτι και στις σχέσεις

Η Τετάρτη φέρνει ένταση στο οικογενειακό και προσωπικό σου περιβάλλον, καθώς το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα δημιουργεί νεύρα και ψυχολογική φόρτιση! Εσύ αγαπητέ μου Υδροχόε, μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες μέσα στο σπίτι ή να νιώσεις ότι κάποιο πρόσωπο σε πιέζει συναισθηματικά. Μια οικογενειακή συζήτηση παίρνει πιο βαριά τροπή ή έρχονται στην επιφάνεια ζητήματα που είχαν μείνει κρυμμένα. Πρόσεξε επίσης την τάση σου να γίνεσαι απόλυτος ή απόμακρος γιατί σήμερα εύκολα δημιουργούνται αποστάσεις. Χρειάζεται ψυχραιμία και όχι αντιδραστικότητα.

AstroTip: μην κουβαλήσεις μόνος σου όλο το βάρος των άλλων!

Ιχθύες – Ένταση σε επικοινωνία και μετακινήσεις

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα κάνει την επικοινωνία πιο δύσκολη και φορτισμένη αυτή την Τετάρτη για σένα Ιχθύ μου ! Είναι πολύ πιθανό να ακούσεις κάτι που σε στεναχωρεί ή να μπεις σε μια διαδικασία υπερανάλυσης που σε εξαντλεί ψυχικά. Στις επαφές σου επικρατεί παρασκήνιο, μυστικότητα ή λόγια με διπλό νόημα, γι’ αυτό πρόσεξε πολύ ποιον εμπιστεύεσαι. Επίσης, οι μετακινήσεις και οι υποχρεώσεις της ημέρας σε κουράζουν περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζες. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις και μην απαντήσεις πάνω στα νεύρα σου.

AstroTip: κράτησε καθαρό μυαλό και μην παρασύρεσαι από φόβους!