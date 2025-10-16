Ιωάννα Παππά: Ο λόγος που δεν θέλει να κάνει δεύτερο παιδί

Η Ιωάννα Παππά μοιράστηκε τις σκέψεις της για την οικογένεια στο «Happy day» και αποκάλυψε πως ενώ θα ήθελε να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί, αυτό δεν το βλέπει να γίνεται γιατί δεν μπορεί να το κάνει δίχως βοήθεια στο σπίτι. «Φαίνονται από την αρχή οι σχέσεις των ανθρώπων.

Κάποια στιγμή σκέφτηκα το δεύτερο παιδί αλλά ήταν δύσκολο από άποψη χρόνων και βοήθειας γιατί είδα πως κύλησε ο πρώτος καιρός με το πρώτο μου παιδί, τα πρώτα τρία χρόνια εννοώ και νομίζω ότι στην εποχή μας, αν δεν υπάρχει βοήθεια…»

«Δεν κύλησε ομαλά ο πρώτος χρόνος με το παιδί»

Η Παππά παραδέχτηκε πως στο σπίτι της υπάρχει άτομο που τη βοηθά, όμως δεν μπορεί να βοηθήσει στην ανατροφή και ακόμη ενός παιδιού. «Εγώ έχω βοήθεια, αλλά όχι και για δεύτερο παιδί. Δηλαδή με όλο αυτό το ξεκίνημα και όσα αυτό απαιτεί…

Ήταν δύσκολα τα πρώτα χρόνια. Ήταν και ένα δυναμικό παιδί εξαρχής οπότε οι άνθρωποι που τον κρατούσαν έπρεπε να είναι και σε κατάσταση που να μπορούν να είναι σε εγρήγορση. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Νομίζω ότι αν είχε κυλήσει πιο ομαλά ο πρώτος καιρός με τον Αντώνη, θα είχα μπει πιο εύκολα στη διαδικασία. Εκεί στα τρία χρόνια περίπου, το σκέφτηκα».