Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς και τον βιώνω»

Η Ιωάννα Παππά έχει συμμετάσχει σε μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Πώς είχε αντιμετωπίσει τότε τις ακραίες εκδηλώσεις των θαυμαστών της; «Δεν ήταν ίδια η εποχή, οπότε μπορούσαμε να είμαστε πιο ψύχραιμοι σε σχέση με το ότι συνέβαινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό», αποκάλυψε στο «Καλοκαίρι παρέα».

«Οι εκφράσεις του θαυμασμού του κόσμου ήταν πιο έντονες, όσο πιο εκτεθειμένος ήσουν, δηλαδή αν κυκλοφορούσες πολύ. Θυμάμαι κάποια στιγμή που είχα πάει στη Θεσσαλονίκη για παραστάσεις ακριβώς μετά το «Κλείσε τα μάτια». Με είδαν κάποια κορίτσια στον δρόμο και προφανώς θεωρούσαν ότι θα δουν και τον Χριστόφορο (Παπακαλιάτη). Έτρεξαν, έπεσαν πάνω μου και ούρλιαζαν! Συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Ντρεπόμουν, αλλά είναι ευχάριστο να βλέπεις ότι ο κόσμος ταυτίζεται τόσο πολύ. Η αρνητική αντιμετώπιση είναι αυτή που σε φέρνει σε δύσκολη θέση».

«Η αγορά στοχεύει στον νέο άνθρωπο»

Η Παππά σχολίασε και το ότι εξαιτίας του νεαρού παρουσιαστικού της μπορεί να παίζει και ρόλους της ηλικίας της και μεγαλύτερες γυναίκες. «Η αλήθεια είναι ότι θεατρικά ακόμα μπαινοβγαίνω ηλικιακά στους χαρακτήρες. Έχω πάει στις μεγαλύτερες γυναίκες, αλλά κάνω μια επιστροφή που και που σε νεαρότερες ηρωίδες λόγω του φιζίκ μου. Για μένα το να εξελίσσεσαι είναι μεγάλη πρόκληση και το ζητούμενό μου. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς και τον βιώνω! Η αγορά νομίζω ότι στοχεύει στον νέο άνθρωπο, είναι λογικό. Απλώς αυτό δεν πρέπει να παραγίνεται γιατί μια ιστορία μυθοπλασίας πρέπει ηλικιακά να αφορά ένα μεγαλύτερο εύρος κοινού!»

Μεγάλη αγωνία

Φέτος ο γιος της ηθοποιού που είναι 6 χρόνων θα πάει στην Α’ Δημοτικού και η πρωταγωνίστρια μοιράστηκε μαζί μας τη μεγάλη της αγωνία. «Δεν θέλω ο γιος μου να γίνει βίαιος, θέλω να προσπαθήσει να βρει τον εαυτό του μέσα στη διαδρομή. Δεν μου αρέσει καθόλου ο μιμητισμός, δηλαδή θα προσπαθήσω να του ενισχύσω όσο γίνεται την αυτοπεποίθηση σε σχέση με το τι είναι αυτός ή τουλάχιστον να το βρούμε μαζί».