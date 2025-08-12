Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Στην παραλία με φουσκωμένη κοιλίτσα

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου θα γίνει σε λίγο καιρό -για πρώτη φορά- μαμά και φέτος έχει επιλέξει να κάνει κοντινές αποδράσεις στην Αθήνα, ώστε η ίδια και ο σύζυγός της Κίμων Κουρής να αισθάνονται ήρεμοι και ασφαλείς. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα παρασκήνια της σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», η έλξη τους ήταν άμεση και η χημεία τους εκρηκτική!

Happy ending

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Μάιο με ανάρτηση που έκανε στο Instagram κρατώντας στα χέρια της ένα ζευγάρι βρεφικά παπουτσάκια και γράφοντας: «New project loading». Ο Κουρής -με τον οποίο είναι σε σχέση από το 2023- είχε εκφράσει την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια με την Ιωάννα γιατί είναι μια γυναίκα που του βγάζει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 31/5 το ζευγάρι παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Την είδηση του γάμου έκανε η γνωστή η ηθοποιός Μελία Κρέιλινγκ όταν δημοσίευσε μια φωτογραφία της Ιωάννας με το νυφικό της.

φωτογραφία Instagram

Μελτέμια

Η Τριανταφυλλίδου γενικώς δεν επιλέγει να μοιράζεται πολλά πράγματα από την προσωπική της ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως τελευταία όλο και γίνεται… δουλίτσα. Τις προάλλες μάς έδειξε μια φωτογραφία από μια παραλία με το μαγιό, το παρεό και τη φουσκωμένη κοιλίτσα της. Τώρα που τα μελτέμια πνέουν έντονα σε όλη τη χώρα, ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού της και άφησε τον αέρα να την πάρει και να τη σηκώσει!