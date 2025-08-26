Κίμων Κουρής: «Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ τον ερωτευμένο, γιατί είμαι»

Ο Κίμων Κουρής και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου γνωρίστηκαν στα παρασκήνια της τηλεοπτικής σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι» και αμέσως… κόλλησαν! Έγιναν σχεδόν αμέσως ζευγάρι και η τηλεοπτική τους συνεργασία συνεχίστηκε και στο θέατρο με την παράσταση «Burn».

«Δεν νιώθω να αλλάζει ιδιαίτερα η δυναμική μας ως ζευγαριού όταν ανεβαίνουμε στη σκηνή. Αντιθέτως μάλιστα, το γεγονός ότι είμαστε ζευγάρι στη ζωή κάνει τα πράγματα πιο απλά, πιο αληθινά», σχολίασε ο Κίμων Κουρής σε συνέντευξή του στο περιοδικό InStyle.

φωτογραφία Instagram

«Ξέρουμε πότε να αφήνουμε χώρο στον άλλον»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο πόσο καλά νιώθει που συνεργάζεται με την αγαπημένη του και σύντομα μητέρα του παιδιού τους. «Περνάμε καλά. Μπορεί να έχουμε ένα σκληρό πρόγραμμα, πρόβες, γυρίσματα, παραστάσεις, αλλά κάπως μέσα σε όλο αυτό βρίσκουμε πάντα τρόπο να γελάμε. Έχουμε χιούμορ μεταξύ μας. Και επειδή γνωριζόμαστε καλά, ξέρουμε πότε να αφήνουμε χώρο στον άλλον. Δεν μας βαραίνει που είμαστε συνεχώς μαζί, ίσα ίσα, μας αρέσει. Μοιραζόμαστε κάτι που αγαπάμε και αυτό είναι από μόνο του ωραίο.

φωτογραφία Instagram

«Κατευθείαν στο βάθος του»

Δεν χρειάζεται να προσποιηθώ τον ερωτευμένο, γιατί είμαι. Δεν προσπαθώ να κατασκευάσω κάτι συναισθηματικά. Είναι ήδη εκεί. Κι αυτό διευκολύνει τη διαδικασία. Δεν λέω ότι αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο, απλώς η βάση, το συναισθηματικό υπόβαθρο, υπάρχει. Δεν χάνεις χρόνο να χτίσεις κάτι απ’ το μηδέν, μπορείς να πας κατευθείαν στο βάθος του» πρόσθεσε ο ηθοποιός.