Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» για την πορεία της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς, το ενδεχόμενο αλλαγών στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», αλλά και για τη δημόσια τοποθέτησή του σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και τη συνέντευξη που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

«Όταν έχουμε κλείσει συνέντευξη και τελικά βγαίνει αλλού...»

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο δημοσιογράφος εξήγησε πως θεωρεί σημαντικό να τηρούνται οι συμφωνίες που γίνονται ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Όταν συμφωνούμε μαζί να κάνουμε μια συνέντευξη και αυτή, είτε είναι μαγνητοσκοπημένη είτε ζωντανή, για οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται και τελικά εμφανίζεσαι κάπου αλλού, σημαίνει ότι έχεις κάτι με εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως η συνέπεια απέναντι στις δεσμεύσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί να απευθύνεται με αξιοπιστία στους πολίτες.

Τι είπε για την «Κοινωνία ώρα Mega»

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, σημειώνοντας ότι η επικαιρότητα έδωσε πολλές αφορμές για ουσιαστική δημοσιογραφική κάλυψη.

Όσο για τα σενάρια που θέλουν την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» να μετακινείται σε διαφορετική ζώνη, ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να σχολιάσει.

«Δεν έχω σκεφτεί τη ζώνη 10:00 - 13:00. Σε μια ζώνη είναι καλό να υπάρχουν πολλές εκπομπές, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Αν είσαι μόνος σου, κινδυνεύεις να σε κόψουν», είπε.