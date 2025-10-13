Ιουλία Καλλιμάνη: Ξέσπασε από σκηνής με «γαλλικά» σε θαμώνα που την προσέβαλε με χυδαία μαντινάδα

Έξω φρενών έκανε την Ιουλία Καλλιμάνη ένας θαμώνας, που ενώ εκείνη βρισκόταν στην σκηνή και ερμήνευε το τραγούδι «Το αηδόνι», εκείνος είπε μια σεξιστική, προσβλητική και χυδαία μαντινάδα, με αποτέλεσμα να ενοχληθεί και η ίδια, αλλά να προκληθεί αναστάτωση και στο κοινό.

Η τραγουδίστρια, συνηθίζει στις εμφανίσεις της να δίνει το μικρόφωνο σε κάποιους από το κοινό προκειμένου να πουν μια μαντινάδα και αυτή την φορά έτυχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος να προκαλέσει αντιδράσεις με όσα ξεστόμισε.

Η τραγουδίστρια διέκοψε το πρόγραμμά της και του απάντησε από την σκηνή: «Εμένα βρε μαλ…α βρήκες τώρα; Βρε δε γα…αι λέω εγώ; Από τον κ…ο... Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ…ας είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».

Στην συνέχεια, υπεύθυνοι του μαγαζιού απομάκρυναν τον θαμώνα από τον χώρο και η Ιουλία Καλλιμάνη συνέχισε ακάθεκτη το πρόγραμμά της.

Η Ελένη Χατζίδου σχολίασε βλέποντας το συγκεκριμένο απόσπασμα: «Εγώ το ευχαριστήθηκα. Δε μου άρεσε που απάντησε στην ίδια γλώσσα και έπεσε στο επίπεδο του συγκεκριμένου η Ιουλία αλλά αφού αυτό ένιωσε εκείνη τη στιγμή...

Το ευχαριστήθηκα γιατί έχω ζήσει και εποχές που έβγαινα στα μαγαζιά και συγκεκριμένοι θαμώνες από κάτω μας έκαναν με οποιονδήποτε τρόπο να νιώσουμε άσχημα και ακόμη και οι επιχειρηματίες μας έλεγαν ότι δεν μπορείς να πειράξεις τον συγκεκριμένο θαμώνα γιατί αφήνει λεφτά στο μαγαζί. Γι’ αυτό το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ».