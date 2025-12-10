Καλλιμάνη για το επεισόδιο με θαμώνα: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω μπορεί να του έλεγα και συγγνώμη»

Στο επεισόδιο που είχε συμβεί με θαμώνα κατά την διάρκεια live εμφάνισής της αναφέρθηκε η Ιουλία Καλλιμάνη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show».

«Γρηγόρη μου εγώ στεναχωρήθηκα ίσως περισσότερο από το παιδί. Μπορεί αυτός την επόμενη μέρα να το πέρναγε και στο ντούκου. Ούτε εγώ το περίμενα. Δεν μετανιώνω γενικά στη ζωή μου, αλλά ήταν κακιά στιγμή.

Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ για το παιδί την επόμενη μέρα, που λέω “μήπως ήσουν λίγο υπερβολική; Μήπως το παράκανες λίγο;”. Έγινε όμως. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε θέλω να απολογηθώ. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, μπορεί να του έλεγα και συγγνώμη. Θα το αντιμετώπιζα πολύ διαφορετικά. Ήταν μια κακιά στιγμή, τελειώσαμε. Την επόμενη ημέρα σκέφτηκα να πέσω από τα σκαλιά, με το που το είδα είπα για ποιο λόγο, το πήρα πατριωτικά, του την είπα χωρίς λόγο και αιτία. Σε 20 λεπτά τελείωνα, ήταν 5 παρά 20 το πρωί» είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Το συζήτησα με τον πνευματικό μου, εκείνη την ημέρα είχα κάνει και εξομολόγηση και μου συνέβη και αυτό. Τι κρατάω από αυτό; Αφού ήταν θέλημα Θεού να γίνει αυτό το πράγμα, για κάποιο λόγο μου έγινε. Εγώ κρατάω ότι ο Κύριος μου έφερε μια δοκιμασία για να καταλάβω πέντε πράγματα».