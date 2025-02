ΗΠΑ: Κλέβουν αυγά μέσα από εστιατόρια - Στα ύψη οι τιμές λόγω γρίπης πτηνών και πληθωρισμού

Ούτε ένα, ούτε δυο, ούτε καν μια 12αδα, αλλά περισσότερα από 500 αυγά λήστεψε ένας επιτήδειος από εστιατόριο στο Σιάτλ. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ρίχνει φως στη στρεβλή κατάσταση στην αγορά που έχει προκληθεί από τον συνδυασμό ελλείψεων σε αυγά λόγω μειωμένης παραγωγής εξαιτίας της νόσου των πτηνών αλλά και ακρίβειας που τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από τον πληθωρισμό.

Την απίστευτη ιστορία με την κλοπή των εκατοντάδων αυγών μέσα από το εστιατόριο έφερε στη δημοσιότητα η New York Post.

Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξα δύο ύποπτους να φορτώνουν εκατοντάδες δολάρια αυγά και άλλα είδη πρωινού από το ψυγείο του εστιατορίου σε ένα λευκό βαν. Οι κλέφτες έκλεψαν συνολικά τρόφιμα αξίας περίπου 780 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου μπέικον, μοσχαρίσιου κιμά, βατόμουρα και «υγρών προϊόντων αυγών», σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ.



Έκλεψαν επίσης 540 αυγά - τα οποία από μόνα τους προκάλεσαν πληγή στον προϋπολογισμό του εστιατορίου καθώς άξιζαν περίπου 387 δολάρια. «Ήξεραν τι ήθελαν», είπε ο Heong Park, ιδιοκτήτης του Luna Park Cafe. Ο Park πρόσθεσε ότι οι κλέφτες δεν άγγιξαν καν το αλκοόλ που ήταν αποθηκευμένο στο ψυγείο.

Ο Παρκ πήγε αμέσως στο καφέ αφού ειδοποιήθηκε ​​από τον ιδιοκτήτη του ότι έγινε ληστεία στην καφετέρια. Έπιασε τους δράστε επ αυτοφόρω και ευτυχώς τους εμπόδισε από το να κλέψουν περισσότερο φαγητό, αλλά δυστυχώς διέφυγαν τη σύλληψη. Το αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ εξακολουθεί να ερευνά την υπόθεση και δεν έχει καταφέρει να αναγνωρίσει και να πιάσει τους υπόπτους με αυγόχειρα.

«Καυτό εμπόρευμα»

Τα αυγά έχουν γίνει ένα καυτό εμπόρευμα από τότε που ο πληθωρισμός των αυγών άρχισε να εκτοξεύει τις τιμές και να πλήττει σκληρά τις τιμές λιανικής. Το ξέσπασμα της γρίπης των πτηνών έχει προκαλέσει έλλειψη αυγών στις ΗΠΑ, αυξάνοντας τις τιμές των αυγών. Έχει δημιουργήσει δυσκολίες σε πολλές μικρές επιχειρήσεις που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα.

«Οι άνθρωποι δεν θέλουν να πληρώσουν περισσότερα για τα αυγά, αλλά θα πρέπει να αυξήσω τις τιμές σύντομα», είπε στην New York Post ο Chuqui, μάγειρας στο καρότσι φαγητού Mexican Food and Breakfast στη West 77th Street and Broadway. Και η υψηλή ζήτηση για αυγά είναι αυτό που τα καθιστά στόχο για τους κλέφτες. «Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους όσους έχουν ένα εστιατόριο, με υψηλότερο κατώτατο μισθό, υψηλότερο κόστος φαγητού. Όλα μας επηρεάζουν, είμαστε απλώς μια μικρή επιχείρηση», είπε η Park στο FOX 13.