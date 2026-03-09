ΗΠΑ: Νεκρός 40χρονος καθηγητής μετά από μαθητική φάρσα - Τον παρέσυρε αυτοκίνητο 18χρονου

Τραγική κατάληξη είχε μια μαθητική φάρσα στην πόλη Γκέινσβιλ της Τζόρτζια στις ΗΠΑ, με έναν 40χρονο εκπαιδευτικό να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η φάρσα είχε στόχο το σπίτι του καθηγητή Τζέισον Χιούζ, με μαθητές να καλύπτουν τον κήπο με χαρτί υγείας. Η συγκεκριμένη «παράδοση» επαναλαμβανόταν τα προηγούμενα χρόνια ως άτυπος διαγωνισμός μεταξύ μαθητών της πρώτης και της τελευταίας τάξης του σχολείου όπου δίδασκε ο άτυχος εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν ο Χιούζ βγήκε από το σπίτι του για να αντιμετωπίσει τους εφήβους που συμμετείχαν στη φάρσα, φέρεται να σκόνταψε και να έπεσε στον δρόμο. Εκείνη τη στιγμή, ο 18χρονος Τζέιντεν Γουάλας, που οδηγούσε αυτοκίνητο, τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι «κανόνες» της φάρσας

Σύμφωνα με τους άτυπους κανόνες του παιχνιδιού, τα σπίτια των εκπαιδευτικών «άξιζαν» δύο πόντους. Οι συμμετέχοντες, ωστόσο, έχαναν πόντους αν τους εντόπιζε ο δάσκαλος, κάτι που ενδεχομένως εξηγεί την προσπάθεια διαφυγής που οδήγησε στο τραγικό περιστατικό.

Μετά το δυστύχημα, ο 18χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με όχημα, απερίσκεπτη οδήγηση, παράνομη είσοδος σε ξένη ιδιοκτησία και ρύπανση ιδιωτικής περιουσίας. Αρκετοί από τους φίλους του συνελήφθησαν επίσης, αντιμετωπίζοντας ελαφρύτερες κατηγορίες.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο Γουάλας αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από τρία έως 15 χρόνια.

Η φωτογραφία στο Instagram και η προειδοποίηση του σχολείου

Σε σελίδα στο Instagram αφιερωμένη στους λεγόμενους «πολέμους» φάρσας των μαθητών είχε δημοσιευτεί φωτογραφία από τον Μάρτιο του 2023, που έδειχνε το σπίτι του Χιούζ καλυμμένο με χαρτί υγείας.

Στην ίδια σελίδα αναφέρονταν και οι κανόνες της φάρσας, σύμφωνα με τους οποίους το παιχνίδι έπρεπε να παραμένει σε επίπεδο διασκέδασης: «Όχι αυγά, όχι μπογιά, όχι όπλα», σημειωνόταν χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από έκκληση της σχολικής επιτροπής προς τους τελειόφοιτους και τους μαθητές της προτελευταίας τάξης να σταματήσουν την παράδοση της συγκεκριμένης φάρσας, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχε ξεφύγει από τα όρια.