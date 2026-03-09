Σύζυγος του δασκάλου που πέθανε μετά από φάρσα των μαθητών του: «Αποσύρετε τις κατηγορίες»

Έλυσε τη σιωπή της η σύζυγος του Τζέισον Χιουζ, καθηγητή Μαθηματικών σε Λύκειο στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατος μετά από «φάρσα» μαθητών.



Οι μαθητές έφτασαν στο σπίτι του καθηγητή και πέταξαν χαρτί υγείας στον κήπο του, παρά την προειδοποίηση του σχολείου προς τους μαθητές μετά τον χορό αποφοίτησης ότι τέτοιες φάρσες «ξεπερνούν τα όρια».

Ο καθηγητής βγήκε έξω από το σπίτι του, καθώς οι πέντε μαθητές προσπαθούσαν να διαφύγουν από το σημείο. Ωστόσο, ο Jayden Ryan Wallace, 18 ετών, που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του οχήματος, παρέσυρε τον Τζέισον Χιουζ, όταν εκείνος σκόνταψε και έπεσε στον δρόμο.



Ο έφηβος και οι άλλοι μαθητές βγήκαν από το αυτοκίνητο για να τον βοηθήσουν μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Δυστυχώς, ο καθηγητής υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Όπως γράφει το Unilad, η σύζυγός του, Λόρα Χιουζ, δήλωσε στο AccessWDUN: «Η οικογένειά μας θέλει να ευχαριστήσει την κοινότητα του Hall County για τις προσευχές, την υποστήριξη και τον σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, καθώς θρηνούμε τον χαμό του Τζέισον. Σας ζητάμε να συνεχίσετε να προσεύχεστε για την οικογένειά μας καθώς και για τους μαθητές που εμπλέκονται στο δυστύχημα, μαζί με τις οικογένειές τους. Παρακαλούμε να μας συνοδεύσετε στην έκφραση της ευσπλαχνίας προς αυτούς, όπως ο Χριστός έχει κάνει για εμάς».

Σε ξεχωριστή δήλωση, είπε ότι ο σύζυγός της και οι έφηβοι είχαν καλές σχέσεις και ότι ο σύντροφός της ήταν «ενθουσιασμένος και περίμενε να τους πιάσει επ' αυτοφώρω». Συνέχισε λέγοντας ότι η οικογένειά της «υποστηρίζει πλήρως την απόσυρση των κατηγοριών για όλους τους εμπλεκόμενους», προσθέτοντας: «Αυτή είναι μια τρομερή τραγωδία και η οικογένειά μας είναι αποφασισμένη να αποτρέψει την επέλευση μιας άλλης τραγωδίας που θα καταστρέψει τη ζωή αυτών των μαθητών. Αυτό θα ήταν αντίθετο με την αφοσίωση που έδειξε ο Τζέισον σε όλη του τη ζωή, επενδύοντας στη ζωή αυτών των παιδιών».

Ένα ένταλμα σύλληψης που έφερε στο φως της δημοσιότητας το People, αποκάλυψε ότι ο Wallace, καθώς και ο Elijah Tate Owens, 18 ετών, ο Aiden Hucks, 18 ετών, η Ana Katherine Luque, 18 ετών και η Ariana Cruz, 18 ετών, συνελήφθησαν στον τόπο του συμβάντος. Κατηγορούνται για παράνομη εισβολή και ρύπανση ιδιωτικής περιουσίας, ενώ ο Wallace αντιμετωπίζει μακρά ποινή φυλάκισης μετά την απαγγελία κατηγοριών για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με όχημα και απερίσκεπτη οδήγηση.

