ΗΠΑ: Πέθανε ο ηθοποιός Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ - Πνίγηκε ενώ κολυμπούσε

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές του Αμερικανού ηθοποιού Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ, ο οποίος έχασε την ζωή του από πνιγμό.

Ο Γουόρνερ, ο οποίος υποδυόταν τον γιο του Μπιλ Κόσμπι στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «The Cosby Show» τη δεκαετία του 1980, «έφυγε» σε ηλικία 54 ετών.

Συγκεκριμένα, ο Γουόρνερ πνίγηκε την ώρα που κολυμπούσε, στη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Κόστα Ρίκα, όπως μεταδίδει το περιοδικό People.

Ο Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ έγινε διάσημος στα εφηβικά του χρόνια, υποδυόμενος τον μοναχογιό του Μπιλ Κόσμπι στο «The Cosby Show» (1984-1992), μια κωμική σειρά καταστάσεων γύρω από μια μεσοαστική οικογένεια Αφροαμερικανών.

Ήταν επίσης γνωστός για τους ρόλους του ως Malcolm McGee στην κωμική σειρά του UPN Malcolm & Eddie (1996-2000) και ως Dr. Alex Reed στην κωμική σειρά Reed Between the Lines (2011, 2015). Ο Warner υποδύθηκε επίσης τον χαρακτήρα Sticky στη σειρά του FX Sons of Anarchy (2014), τον Al Cowlings στην περιορισμένη σειρά του FX The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, και τον Dr. AJ Austin στο ιατρικό δράμα του FOX The Resident.



Το 2015, ο Warner έλαβε βραβείο Grammy για την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι «Jesus Children» μαζί με τους Robert Glasper Experiment και τη Lalah Hathaway.