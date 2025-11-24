Ηράκλειο: Ερωτήματα για τον αιφνίδιο θάνατο της 2χρονης Εφραιμίας – Σε λίγες ώρες το τελευταίο «αντίο»

Ανείπωτος πόνος επικρατεί στην Τύλισο του Ηρακλείου για το 2,5 ετών αγγελούδι που το απόγευμα της Κυριακής (23/11) «έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του. Την ώρα που οικογένεια, συγγενείς και φίλοι ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο «αντίο» στην μικρή Εφραιμία τα ερωτήματα γύρω από τον απροσδόκητο χαμό της που βύθισε στο πένθος και την θλίψη την Τύλισο παραμένουν αναπάντητα.

To τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (23/11) ενώ το παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του, όταν ξαφνικά παρουσίασε έντονη αδιαθεσία.

Η μητέρα σταμάτησε αμέσως το αμάξι στην άκρη του δρόμου και προσπάθησε να βοηθήσει την 2χρονη. Παρά τον αγώνα που έδωσε, το παιδί της άφησε την τελευταία του πνοή στην αγκαλιά της.

Η μικρή μεταφέρθηκε εν τέλει στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

Η τελευταία πράξη του δράματος θα «παιχτεί» σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Η κηδεία του μικρού παιδιού θα τελεστεί στις 3:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 3:00 μ.μ.

H έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει διευκρινιστεί αν το παιδί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.