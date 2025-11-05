Ισπανία: Δίνει υπηκοότητα σε απογόνους των Διεθνών Ταξιαρχιών του Εμφυλίου - Πολέμησαν και Έλληνες

Υπηκοότητα σε 170 απογόνους εθελοντών που πολέμησαν με τις Διεθνείς Ταξιαρχίες στον εμφύλιο της Ισπανίας χορηγεί η ισπανική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τον αγώνα των προγόνων τους κατά του φασισμού και ενάντια στη δικτατορία του Φράνκο που ακολούθησε τον εμφύλιο πόλεμο.

Υπολογίζεται ότι 32.000 εθελοντές από χώρες όλου του κόσμου ταξίδεψαν στην Ισπανία και εντάχθηκαν στις αντιφασιστικές ταξιαρχίες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που διήρκεσε από το 1936 έως το 1939 και έληξε με νίκη των εθνικιστών του στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο, συμμάχου του Χίτλερ και του Μουσολίνι.

Φωτό: IMAGO / Album

Εθελοντές από πάνω από 50 χώρες συμμετείχαν στις Διεθνείς Ταξιαρχίες, από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Ιταλία, αλλά και από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, ακόμα και από την Κίνα, πολλοί εκ των οποίων θυσιάστηκαν στον αγώνα των Δημοκρατικών.

«Θα είναι τιμή μας να τους αποκαλούμε συμπατριώτες μας. Ζητάμε την υπεράσπιση της ίδιας δημοκρατίας όπως έκαναν και εκείνοι σε μια εποχή που απειλείται σε όλο τον κόσμο», δήλωσε για τους νέους Ισπανούς πολίτες, ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, σύμφωνα με τον Guardian.

Φωτό: IMAGO / Europa Press

Ενάντια στην «τοξική κληρονομιά του Φράνκο»

Αυτόν τον μήνα συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο του Φρανθίσκο Φράνκο, του οποίου το πραξικόπημα τον Ιούλιο του 1936 πυροδότησε την τριετή εμφύλια σύγκρουση.

Φωτό: IMAGO / Album

«Η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της να σβήσει την τοξική κληρονομιά της δικτατορίας του Φράνκο. Πολλές οικογένειες από τις Διεθνείς Ταξιαρχίες συνέχισαν να αγωνίζονται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία κατά τη διάρκεια εκείνων των σκοτεινών χρόνων», δήλωσε, ο Τζιμ Τζαμπ, πρόεδρος του International Brigade Memorial Trust στο Λονδίνο.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ έλαβε επίσης περαιτέρω μέτρα για να θέσει εκτός νόμου το Εθνικό Ίδρυμα Φρανθίσκο Φράνκο, δίνοντάς του 10 ημέρες για να αντικρούσει την κατηγορία ότι οι στόχοι και οι δραστηριότητές του αντιβαίνουν στο πνεύμα του δημοκρατικού νόμου περί μνήμης επειδή προωθούν «μια απολογία για τον Φρανκισμό» και «υποβαθμίζουν την αξιοπρέπεια των θυμάτων». Μόλις παρέλθει η προθεσμία, θα ξεκινήσουν οι δικαστικές διαδικασίες.

Η κυβέρνηση αναμένεται να εκδώσει διάταγμα αργότερα αυτόν τον μήνα, ζητώντας την απομάκρυνση των φιλοφασιστικών συμβόλων και άλλων κειμηλίων της δικτατορίας «ώστε να απομακρυνθούν οριστικά από τους δρόμους, τις πλατείες, τα χωριά και τις πόλεις μας, χωρίς δικαιολογίες ή καθυστερήσεις», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Εκτός από την τιμή των διεθνών εθελοντών, η κυβέρνηση αναγνώρισε επίσης το «χρέος ευγνωμοσύνης» της σε 18 θύματα της δικτατορίας, μεταξύ των οποίων ο ποιητής Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1936, και ο σκηνοθέτης Λουίς Μπουνιουέλ, ο οποίος εξορίστηκε και το έργο του λογοκρίθηκε στην Ισπανία.

Οι Έλληνες στον ισπανικό εμφύλιο

Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό αλλά στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, στην πλευρά των Δημοκρατικών, συμμετείχαν και Έλληνες.

Στις τάξεις των Δημοκρατικών βρέθηκαν και πολέμησαν περίπου 400 Έλληνες εθελοντές. Από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά επίσης από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες της διασποράς.

Αρκετοί από τους Έλληνες πολίτες προέρχονταν από το «νέο» τότε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ήταν εργάτες ή ναυτικοί. Πολλοί εντάχθηκαν στο Τάγμα «Δημητρώφ» που συγκέντρωνε αντιφασίστες πολεμιστές από τις βαλκανικές χώρες.

Μετά την ήττα των Δημοκρατικών, οι Έλληνες εθελοντές που επέστρεψαν στη χώρα αντιμετώπισαν διώξεις από το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά.