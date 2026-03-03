Ισπανία: Νεκροί πέντε μαθητές λυκείου από κατάρρευση πεζογέφυρας
Πέντε νέοι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση ξύλινης γέφυρας σε παραλία στη βόρεια Ισπανία. Τα θύματα ήταν μαθητές του ίδιου λυκείου.
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη αγνοούνται έπειτα από την κατάρρευση ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ, στη βόρεια Ισπανία.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ελ Μποκάλ, όταν οι επτά νέοι έπεσαν στο νερό από τη γέφυρα. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από τη θάλασσα, ενώ ένας άνθρωπος διασώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Η δήμαρχος της πόλης, Χέμα Ιγκουάλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως τα θύματα ήταν «νέοι που είχαν έρθει για να απολαύσουν τη φύση». Όπως εξήγησε, βρίσκονταν πάνω σε ξύλινη γέφυρα που συνέδεε δύο βράχους, όταν η κατασκευή κατέρρευσε, κάνοντας λόγο για «μεγάλη τραγωδία».
Πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο EFE ανέφεραν ότι οι πέντε νεκροί, ο αγνοούμενος και ο μοναδικός επιζών ήταν έξι κορίτσια και ένα αγόρι, όλοι μαθητές του ίδιου λυκείου.
Οι επτά νέοι διέσχιζαν το μονοπάτι στην περιοχή Πούντα Κορτάδα περίπου στις 4:50 το απόγευμα, όταν η ξύλινη κατασκευή – μέρος πεζόδρομου που είχε δημιουργηθεί πριν από χρόνια κατά μήκος της ακτογραμμής της Κανταβρία – κατέρρευσε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.
Σύμφωνα με την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία και την Πολιτοφυλακή, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ενημερώθηκαν ότι δύο άτομα βρίσκονταν μπρούμυτα στη θάλασσα, περίπου 25 μέτρα από την ακτή, ενώ πέντε ακόμη αγνοούνταν.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των δύο ατόμων που είχαν εντοπιστεί στη θάλασσα, καθώς και ενός ακόμη. Αργότερα εντοπίστηκε και τέταρτο άτομο χωρίς τις αισθήσεις του.