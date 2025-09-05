Ιστορική πρεμιέρα στο NFL: Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs ζωντανά και δωρεάν στο YouTube

Η νέα σεζόν του NFL ξεκινά με ένα ιστορικό παιχνίδι: οι Los Angeles Chargers αντιμετωπίζουν τους Kansas City Chiefs στο Arena Corinthians του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία. Για πρώτη φορά, ένας αγώνας της επίσημης σεζόν του NFL θα μεταδοθεί ζωντανά και δωρεάν σε όλο τον κόσμο μέσω YouTube, χωρίς να απαιτείται συνδρομή.

Η αναμέτρηση της 1ης εβδομάδας σηματοδοτεί επίσης ένα ρεκόρ για τους Chargers, που γίνονται η πρώτη ομάδα στην ιστορία του NFL που μεταδίδεται σε πέντε διαφορετικές ηπείρους. Πρόκειται για τη δεύτερη διεθνή αναμέτρηση μεταξύ Chargers και Chiefs, καθώς είχαν ξανασυναντηθεί στο Estadio Azteca της Πόλης του Μεξικού το 2019.

Η παράδοση μεταξύ των δύο ομάδων προμηνύει μια δυνατή μάχη, καθώς οι έξι τελευταίοι αγώνες με τους Chargers ως γηπεδούχους κρίθηκαν με διαφορά ενός πόντου.

Οι φίλαθλοι στην Ελλάδα μπορούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 3:00 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Δείτε πώς μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ: