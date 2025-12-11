Ιταλία: Φυγάς κρυβόταν σε φάτνη παριστάνοντας το... άγαλμα - Τον εντόπισε ο δήμαρχος

Ένας φυγάς συνελήφθη στη νότια Ιταλία το περασμένο Σάββατο, αφού προσπάθησε να αποφύγει την αστυνομία παριστάνοντας το... άγαλμα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη της πόλης.

Ο 38χρονος από την Γκάνα εντοπίστηκε στο Γκαλατόνε, περιοχή της Απουλίας, από τον δήμαρχο Φλάβιο Φιλόνι, ο οποίος περνούσε μπροστά από τη φάτνη στην Πιάτσα Σαντισίμο Κροτσιφίσο.

«Καθώς στεκόμουν μπροστά στη φάτνη, που είχε επιμεληθεί με αγάπη ο πολιτιστικός μας σύλλογος, παρατήρησα κάτι που αρχικά νόμισα ότι ήταν μέρος του σκηνικού», έγραψε ο Φιλόνι στο Facebook. «Μια λεπτομέρεια που έδειχνε αθώα, αλλά αποδείχθηκε κρίσιμη».

Ο δήμαρχος αρχικά σκέφτηκε να καλέσει τους διοργανωτές για να τους συγχαρεί για το τόσο ρεαλιστικό ομοίωμα, αλλά κοιτάζοντας καλύτερα κατάλαβε ότι επρόκειτο για πραγματικό άνθρωπο, αναφέρει το Euronews.

Έλεγε ότι η φάτνη είναι το... σπίτι του

Ο Φιλόνι κάλεσε έναν ακόμη δημοτικό αξιωματούχο για να πείσει τον άνδρα να απομακρυνθεί από τη φάτνη. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο LeccePrima, ο άνδρας αντιστάθηκε και ισχυρίστηκε ότι η φάτνη ήταν… το σπίτι του.

Η δημοτική αστυνομία, η κρατική αστυνομία και οι καραμπινιέροι έφτασαν γρήγορα στο σημείο και αναγνώρισαν τον άνδρα ως καταζητούμενο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο 38χρονος είχε διαφύγει ποινή φυλάκισης εννέα μηνών και 15 ημερών στη Μπολόνια, για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικών βλαβών.

«Χάρη στην άμεση επέμβαση της δημοτικής αστυνομίας, της κρατικής αστυνομίας και των καραμπινιέρων, κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να ταυτοποιηθεί ένας φυγάς και καταζητούμενος», δήλωσε ο Φιλόνι.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τις αρχές για το έργο τους, προσθέτοντας ότι το περιστατικό επιβεβαιώνει «πόσο απαραίτητο είναι να δείχνουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο καθημερινό έργο όσων εγγυώνται την ασφάλεια και τη νομιμότητα».

Το Γκαλατόνε, μια πόλη περίπου 15.400 κατοίκων και 26 χιλιόμετρα από το Λέτσε, βρίσκεται στην περιοχή Σαλέντο της νότιας Απουλίας.