Καταζητούμενος της ιταλικής μαφίας συλλαμβάνεται στον ύπνο - Το βίντεο της σύλληψης

Στον ύπνο πιάστηκε -κυριολεκτικά- ο διαβόητος Ιταλός μαφιόζος Leonardo Gesualdo, ο οποίος συνελήφθη από τους καραμπινιέρι τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025, ενώ κοιμόταν στο κρυσφύγετό του.

Η ιταλική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε κτίριο στα περίχωρα της Φότζια και κατάφερε να αιφνιδιάσει τον φυγά, γνωστό ως «Il Vavoso». Πρόκειται για τον 39χρονο άνδρα που υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία της μαφιόζικης οργάνωσης «Società Foggiana», ο οποίος ήταν καταζητούμενος από το 2020 και ήδη καταδικασμένος σε 12 χρόνια φυλάκισης για συνεργασία με τη μαφία.

Με την επιδρομή των ειδικών δυνάμεων της ιταλικής αστυνομίας ολοκληρώθηκε μία έρευνα που διεξήγαγαν τους τελευταίους μήνες οι καραμπινιέροι της επαρχιακής διοίκησης της Φότζια, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν το κρησφύγετο όπου κρυβόταν ο Leonardo Gesualdo, ο οποίος ήταν φυγάς εδώ και πέντε χρόνια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσαν οι ιταλικές Αρχές, ο καταζητούμενος πιάστηκε στον ύπνο και αιφνιδιάστηκε από τις εκρήξεις που συνόδευσαν την είσοδο των ειδικών δυνάμεων στο κρησφύγετο.

Όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα της Φότζια foggiatoday.it, ο φυγάς παραδόθηκε χωρίς να προβάλει αντίσταση, παρά το γεγονός ότι στην κατοχή του βρέθηκαν ένα πιστόλι διαμετρήματος 7,65 με σβησμένο σειριακό αριθμό, με έναν γεμιστήρα που περιείχε έξι φυσίγγια, καθώς και πλαστά έγγραφα ταυτότητας και αρκετές χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Ποιος είναι ο Leonardo Gesualdo



Έχοντας διαφύγει της σύλληψης σε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία 44 άτομα τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, κυρίως για κατηγορίες εκβίασης, ο Leonardo Gesualdo συνελήφθη πέντε χρόνια μετά την απόδρασή του. Ήταν 16 Νοεμβρίου 2020, όταν εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα της Φότζια.

Όπλα, ναρκωτικά, εκβιασμοί, ακόμη και μία κατηγορία για δολοφονία, ένα έγκλημα για το οποίο αθωώθηκε, σημάδεψαν την εγκληματική καριέρα του 39χρονου διαβόητου μαφιόζου.



Συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο επικίνδυνων φυγάδων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας και καταζητείτο από τις 16 Νοεμβρίου 2020, όταν δραπέτευσε, έχοντας καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 12 χρόνια φυλάκισης για συνεργασία με τη μαφία.